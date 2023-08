﻿Kühn: Alle Verkehrsträger in Dresden müssen so attraktiv sein wie das Auto

Dresden. Welchen Beitrag muss der Straßenverkehr für das Ziel Klimaneutralität bis 2035 leisten? Und wie soll das funktionieren? Antworten gibt Verkehrsbürgermeister Stephan Kühn (Bündnis 90/Die Grünen) im DNN-Interview.

Frage: Der Straßenverkehr wird von Experten zu den Klimakillern gezählt. Wie viele Tonnen Kohlendioxid muss Dresden reduzieren?

Stephan Kühn: Der Straßenverkehr hat in Dresden einen Anteil von 24 Prozent an allen Treibhausgasemissionen. Es geht um 819 000 Tonnen Kohlendioxid pro Jahr, der Wert ist in den vergangenen Jahren nahezu konstant geblieben. Wenn wir 65 Prozent Reduktion bis 2035 erreichen wollen, dann sprechen wir von 514 000 Tonnen.

Bürgermeister Stephan Kühn © Quelle: Stadt Dresden

„Auf die Autobahnen haben wir keinen Einfluss“

Wie soll die Stadt dieses Ziel erreichen?

Das schaffen wir nicht alleine. In der Rechnung sind alle Emissionen enthalten: Der Straßenverkehr in Dresden, aber auch der Verkehr auf den Autobahnen im Stadtgebiet, der Güterverkehr und der Flugverkehr. Der Schwerlastverkehr über 3,5 Tonnen hat nur einen Anteil von 22 Prozent am Ausstoß von Treibhausgasen. Allerdings wird der überwiegende Teil der Lkw-Fahrleistung, nämlich 65 Prozent, auf dem Autobahnnetz erbracht. Auf dem städtischen Straßennetz erfolgen 35 Prozent der Lkw-Fahrleistung. In der Stadt sind die Pkws die Hauptverursacher.

Lieferverkehr auf emissionsfreie Träger umstellen

Dresden hat die Klimaneutralität gar nicht selbst in der Hand?

Auf die Autobahnen haben wir keinen Einfluss. Das ist Angelegenheit des Bundes und der EU. Es gibt Schritte in die richtige Richtung. Nächstes Jahr erhält die Lkw-Maut eine Kohlendioxid-Komponente. Das wird einen Schub bei der Entwicklung emissionsarmer Fahrzeuge auslösen. Angenehmer Nebeneffekt für uns: Der kommunale Anteil aus den Mauteinnahmen steigt, die Stadt bekommt mehr Geld.

35 Prozent sind nicht viel. Wie wollen Sie diesen Anteil auf Null bekommen?

Wir wollen den Lieferverkehr auf emissionsfreie Träger umstellen. In der Friedrich-Wolf-Straße eröffnen wir bald das erste Mikrodepot, von dem aus Pakete und Päckchen mit Elektrofahrzeugen oder Lastenrädern zugestellt werden. Wir haben schon Pläne für weitere Mikrodepots in Quartieren mit hohem Parkdruck. Ein potenzieller Standort ist die Spenerstraße in Striesen, dort gibt es ein größeres städtisches Grundstück. Im Herbst werden wir in Abstimmung mit den Kammern beginnen, ein Wirtschaftsverkehrskonzept zu erarbeiten.

Carsharing als Alternative zum eigenen Auto

Wie kommt Dresden von den vielen Autos weg?

Die Entwicklung zeigt, dass zwar die Zahl der zugelassenen Autos steigt, aber die Zahl der mit dem Auto zurückgelegten Kilometer sinkt. Die Mehrheit der Dresdnerinnen und Dresdner ist multimodal, also mit mehreren Verkehrsmitteln mobil. Das wollen wir unterstützen und die Alternativen zum eigenen Auto ausbauen. Dazu gehört die Förderung des Radverkehrs und des ÖPNV, aber auch die Stärkung des Carsharings. Wir wollen 414 weitere Carsharing-Stellplätze im öffentlichen Raum in 65 Stadtteilen ausschreiben, also mehr Carsharing-Fahrzeuge in allen Stadtteilen und einen Wettbewerb unter den Anbietern.

Nur 23 Prozent fahren ausschließlich Auto

Warum fahren so viele Menschen Auto?

Es sind nur 23 Prozent der Dresdner, die ausschließlich das Auto nutzen. Über 50 Prozent sind multimodal unterwegs. Sie nutzen den ÖPNV, das Fahrrad, aber auch das Auto, wenn sie es brauchen. Der Anteil des Fahrradverkehrs ist in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen und hat die 20-Prozent-Marke durchbrochen. Eine Herausforderung sind die Pendler. Täglich kommen 100 000 Menschen zur Arbeit von außerhalb in die Stadt, davon 75 Prozent mit dem Auto. Das wollen wir senken, dabei hilft uns das Deutschlandticket. Wir planen Radschnellwege und planen P+R-Plätze wie an der neuen Gleisschleife Rossendorfer Straße oder im Industriegelände. Wir müssen die anderen Verkehrsträger so attraktiv gestalten, dass sie mit dem Auto konkurrieren können.

Dresden ist mit Ladepunkten gut ausgestattet

Ist die Elektromobilität der Ausweg beim Erreichen der Klimaziele?

Wenn wir nur die Antriebstechnologie ändern, haben wir den gleichen Flächenverbrauch für das Fahren und Parken wie bisher. Die Elektromobilität allein bringt nicht den entscheidenden Fortschritt, ich sehe das große Potenzial im Carsharing in Verbindung mit dem Umweltverbund.

Wie wollen Sie die Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge in Dresden organisieren?

Die Stadt ist kein Tankstellenbetreiber, aber wir können im öffentlichen Straßenraum Flächen für Lade-Hubs anbieten. Das soll in dem vorgesehenen Masterplan Ladeinfrastruktur aufgenommen werden. In Dresden gibt es schon über 400 öffentliche Ladepunkte, 280 davon an den 60 Mobi-Punkten. Da sind wir gut aufgestellt. Die Hersteller wie Tesla bieten eigene Lösungen an, das Thema Laden während der Arbeit wird zunehmen.

„Wir müssen an die Flotten ran“

Warum ist der Anteil an Elektrofahrzeugen noch verschwindend gering?

Wenn wir es richtig angehen, wird der Anteil exponentiell zunehmen. Wir müssen an die Flotten ran, weil Unternehmen meist eigene Flächen haben, auf denen sich Ladepunkte installieren lassen. Gerade unterstützen wir die Taxigenossenschaft bei der Umstellung auf Elektrofahrzeuge.

Wie wird die Busflotte der Dresdner Verkehrsbetriebe emissionsfrei?

Die DVB stehen schon sehr gut da. Die letzte größere Bestellungsrunde für Dieselbusse läuft, diese Fahrzeuge halten die Grenzwerte nicht nur im Labor ein, sondern auch tatsächlich. 2035 wird der überwiegende Teil der Busse emissionsfrei fahren. 20 Elektro-Busse wurden vom Bund gefördert und dazu auch die Umrüstung der Werkstätten und Betriebshöfe. Die Linie 68 fährt elektrisch, und das mit hoher Reichweite und großer Zuverlässigkeit. Wichtig ist, dass wir ein auskömmliches Finanzierungsprogramm für die Umstellung auf emissionsfreie Busse haben.

„Wir brauchen auch das Deutschlandangebot“

Dresden wurde als autogerechte Stadt konzipiert. Autofahren ist das bequemste Verkehrsmittel. Wie wollen Sie das ändern?

Wir sind im Vergleich mit anderen Kommunen auch eine Straßenbahnstadt. Das macht Dresden aus. Wir wollen Bus und Bahn beschleunigen und konkurrenzfähig zum Auto machen. Die anderen Verkehrsträger müssen so attraktiv werden, dass sie das Mobilitätsversprechen des Autos auch erfüllen können. Es gibt Initiativen, Mobishuttles in die Ortschaften zu bringen, in denen es nicht wirtschaftlich ist, große Busse rund um die Uhr einzusetzen. Aber jedes gute Konzept hat seinen Preis und wir haben gerade eine Debatte über die ÖPNV-Finanzierung. Da kann ich nur an den Bund appellieren: Wir brauchen nicht nur das Deutschlandticket, sondern auch das Deutschlandangebot. Wenn wir die Infrastruktur nicht weiter ausbauen können, nützen die schönsten Tickets nichts.

Wo steht Dresden 2035 bei der Mobilität?

In den vom Stadtrat bestätigten Leitzielen zum Dresdner Mobilitätsplan 2035+ gehen wir für den Verkehr innerhalb Dresdens von 75 Prozent Anteil für den Umweltverbund aus, also für ÖPNV, Rad- und Fußverkehr. Momentan sind wir bei 64 Prozent. Beim Pendlerverkehr soll der Anteil des Umweltverbundes von derzeit 25 Prozent auf 50 Prozent steigen. Es sind nur noch zwölf Jahre Zeit bis 2035. Der Verkehr muss seinen Beitrag zum Klimaschutz leisten.

