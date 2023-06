﻿Rechtsextreme Partei „Neue Stärke“: Politisch unbedeutend, aber gefährlich

Dresden. Der Verfassungsschutz in Sachsen hat am Dienstag seinen aktuellen Jahresbericht vorgestellt. Was darin besonders auffällt – ein Überblick.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Rechtsextremismus: Was will die Partei „Neue Stärke“?

4350 Rechtsextremisten gibt es dem Verfassungsschutz in Sachsen zufolge – genauso viele wie im vergangenen Jahr und weiterhin so viele wie in keinem anderen Bereiche, für dessen Beobachtung die Behörde zuständig ist.

Neu aufgenommen in seine Liste der rechtsextremen Beobachtungsobjekte hat der Verfassungsschutz die Partei „Neue Stärke“. Die Partei wurde 2021 in Erfurt gegründet und ist so klein wie politisch bedeutungslos – aber auch extrem radikal. Dem Verfassungsschutz Sachsen zufolge versuchte die Partei, sich vor allem im Raum Leipzig zu etablieren. Dies sei zwar vorerst gescheitert, dennoch war sie in Sachsen präsent – etwa beim jährlichen Aufmarsch von Neonazis zum Jahrestag der Bombardierung Dresdens im Februar 1945.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Nur zehn Personen rechnet der Verfassungsschutz der Partei im Freistaat zu, im ganzen Land sind es 100 – und dennoch sind die Sicherheitsbehörden alarmiert. So war die Partei Anlass zweier Prüfvorgänge bei der Bundesanwaltschaft. Dabei ging es auch um den Vorwurf, Mitglieder der Partei hätten Pläne zur Beschaffung von Waffen und für einen bewaffneten Angriff gehabt. Diese Radikalität geht auch aus dem Programm der „Neuen Stärke“ hervor: Es solle in jeder deutschen Stadt eine „Gemeinschaft der Tat“ etabliert werden, um „die eigene Heimat zurückzuerobern“.

Reichsbürgerszene: Starker Zulauf und hohe Waffenaffinität

Dem Verfassungsschutz zufolge ist die Reichsbürgerszene in Sachsen zuletzt stark gewachsen: um 600 auf 2500 Personen. Das hängt unter anderem mit der Ansiedlung des „Königreichs Deutschland“ in Sachsen zusammen. Dessen Anhänger wollen in Fantasiestaaten nach eigenen Regeln leben und versuchen sich auch am Aufbau eines eigenen Geldsystems. Den Verfassungsschutz alarmiert vor allem die hohe Waffenaffinität der heterogenen Szene. 33 Mal hat die Behörde ihren Angaben nach im vergangenen Jahr Erkenntnisse zu Reichsbürgern und Selbstverwaltern an die Waffenbehörden übermittelt.

Die Zahl der Linksextremisten in Sachsen ist dem Verfassungsschutz zufolge im vergangenen Jahr leicht gewachsen: um etwa 40 Personen auf insgesamt 890. Rund 73 Prozent davon gelten demnach als gewaltorientiert. Trotz dieses vergleichsweise hohen Anteils sind die linksextremistischen Straftaten 2022 sachsenweit zurückgegangen – mit Ausnahme von Leipzig. In der Messestadt stieg dem Verfassungsschutz zufolge die Zahl der linksextremen Straftaten von 327 auf 445. Bei den Gewaltstraftaten war die Steigerung demnach mit 66 Prozent besonders stark. Der Verfassungsschutzbericht erwähnt hier insbesondere Brandanschläge auf Autos.

Inhaltlich hat in der linksextremen Szene vor allem der Prozess gegen die linksextreme Gruppe um Lina E. eine Rolle gespielt. Verfassungsschutzpräsident Dirk-Martin Christian geht davon aus, dass sich die Szene nach dem Urteil, den darauffolgenden Demonstrationen und Ausschreitungen nun zurückhalten könnte – das wäre seinen Worten nach nicht ungewöhnlich. „Wir werden genau beobachten, wie sich die Szene in Leipzig weiter entwickelt“, sagte Christian. „Und ob sich Teile der Leipziger Szene in andere Städte verlagern und man dort versucht, sich strukturell neu aufzustellen.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die kommunistische Gruppe „Rote Wende Leipzig“ beobachtet der Verfassungsschutz seit dem vergangenen Jahr neu als gesichert linksextrem. In sozialen Netzwerken wirbt die Gruppe vor allem für die Unterstützung von Arbeitskämpfen und hat sich Anfang September 2022 einer Großdemonstration des Linken-Bundespolitikers Sören Pellmann gegen die wirtschaftlichen Folgen des Krieges in der Ukraine angeschlossen. Dem Verfassungsschutz zufolge wolle die „Rote Wende“ die Abschaffung des bürgerlichen Staates. Hinzu komme „eine propagierte und schon teilweise ausgeübte Straßen-Militanz“.

Islamismus: Stagnation auf niedrigem Niveau

Die Zahl der Personen, die der Verfassungsschutz in Sachsen dem Islamismus zuordnet, stagniert im Freistaat auf einem im Bundesvergleich niedrigen Wert von 450. Beim Extremismus mit Auslandsbezug zählt die Behörde 160 Personen, die eine sinkende Zahl von Straftaten im unteren zweistelligen Bereich begangen haben.