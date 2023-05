﻿Richter verurteilt Lina E. zu langer Haftstrafe – trotzdem kommt sie vorerst frei

Dresden/Leipzig. Bevor Richter Hans Schlüter-Staats am Mittwoch dazukommt, warum sein Senat am Oberlandesgericht (OLG) Dresden die Linksextremisten um Lina E. zu Haftstrafen verurteilt, spricht er über etwas anderes, nämlich über Rechtsextremismus. „Ich will Ihnen gerne zustimmen“, sagt er in Richtung der Unterstützerinnen und Unterstützer von Lina E. im Saal, „dass von rechter Seite derzeit die größte Gefahr in unserer Gesellschaft ausgeht.“ Deswegen sei es ein „achtenswertes Motiv“, Rechtsextremisten entgegenzutreten. „Allerdings macht das Gewalttaten nicht zu Bagatellen – es bleiben schwere Straftaten.“

Wegen dieser schweren Straftaten hat der Staatsschutzsenat des OLG unter Vorsitz von Schlüter-Staats vier Linksextremisten aus Leipzig und Berlin zu Haftstrafen verurteilt hat – die Hauptangeklagte Lina E. zu fünf Jahren und drei Monaten Gefängnis, ihre drei Mitangeklagten zu Strafen zwischen zwei Jahren, fünf Monaten und drei Jahren, drei Monaten. Trotz ihrer Haftstrafe kam Lina E. zunächst auf freien Fuß: Das OLG hob den Haftbefehl gegen sie mit Auflagen auf – unter Jubel ihrer Mutter und der Unterstützer im Saal.

Lina E. kommt aus der Untersuchungshaft frei

Statt wie die vergangenen zweieinhalb Jahre im Gefängnis zu sitzen, muss sich Lina E. nun unter anderem zweimal in der Woche bei der Polizei melden. Eine Haftverschonung ist das nicht – die Untersuchungshaft hat mit der Strafhaft nach einer Verurteilung nichts zu tun. Das Gericht geht mit seiner Entscheidung nun davon, das keine Gründe für eine Untersuchungshaft mehr vorliegen – Fluchtgefahr wäre etwa so ein Grund. Ein Gerichtssprecher sagte, der Senat nehme an, dass sich Lina E. unter anderem auch durch die Auflagen nicht dem weiteren Verfahren entziehen werde. Ihre Reststrafe muss Lina E. erst antreten, wenn das Urteil rechtskräftig wird. Das wird voraussichtlich dauern: Ein Anwalt von Lina E. kündigte Revision an, sprach von einem „eklatanten Fehlurteil“.

Vor Gericht äußerte sich der Vorsitzende Hans Schlüter-Staats auch persönlich zu dem Fall. Er sprach Lina E. direkt an und hob die „Wirkung ihrer Persönlichkeit“ hervor: „Das hebt Sie von anderen ab, die man hier so kennenlernt“, sagte er. Und spricht so, wie Schlüter-Staats es zu Beginn seiner Urteilsbegründung über die politische Dimension des Verfahrens getan hat, jemand, der blind für die Verhältnisse im Land maßlos Menschen verurteilt, die sich Rechtsextremen in den Weg stellen?

Genau das ist es, was die Unterstützer der Linksextremistin Lina E. Schlüter-Staats seit Monaten vorwerfen: Er verkenne die Gefahr des Rechtsextremismus, gehe gegen die Falschen vor. Mit denselben Argumenten kritisieren sie auch die Arbeit der Bundesanwaltschaft und der Polizei. Rund 100 Aktivistinnen und Aktivisten sowie Familienmitglieder der Angeklagten saßen am Mittwoch im Publikum vor Gericht. Sie applaudierten lange, johlten und pfiffen, als die Angeklagten in den Saal kamen. Dem Gericht riefen sie Dinge wie „Schweinesystem“ und „weil ihr Fascho-Freunde seid“ entgegen. In einer Auseinandersetzung um den Umgang mit solchen Zwischenrufen kam es gegen Mittag zu Tumulten im Saal – es gab Handgemenge zwischen Zuschauern und Polizisten, Geschrei und Tränen.

Wichtigste Frage: Wer war bei den Angriffen genau dabei?

Die Angeklagten um Lina E. dagegen nahmen ihre Urteile äußerlich regungslos entgegen. Mehrere Stunden lang erklärte Richter Schlüter-Staats ihnen und allen anderen im Saal sehr ausführlich das Urteil seines Senats. Demnach hat es um Lina E. eine kriminelle Vereinigung gegeben. Zu ihr haben sie selbst und Lennart A. als Mitglieder gehört, Jannis R. und Jonathan M. als Unterstützer. Diese Gruppe hat, so das Urteil, in unterschiedlicher Zusammensetzung sechs Mal vermeintliche und tatsächliche Neonazis in Sachsen und Thüringen attackiert und dabei 13 Menschen teilweise schwer.

Eine der am häufigsten gestellten Fragen in dem seit September 2021 laufenden Prozess war: War bei den zur Rede stehenden Attacken eine Frau dabei? Und: War es Lina E.? Das Gericht sieht es so: Der Angriff auf rechtsextreme Demonstranten am Bahnhof Wurzen – ja, Lina E. war dabei, das belegten unter anderem Überwachungsvideos aus einem Regionalzug. Der Angriff auf den rechtsextremen Kneipenwirt Leon R. in Eisenach im Dezember 2019 – ja, Lina E. war dabei, unter anderem, sagt das Gericht, belegt durch ihre Festnahme direkt nach der Tat.

Bei anderen Übergriffen waren die Ausführungen von Richter Hans Schlüter-Staats zu einer direkten Beteiligung von Lina E. deutlich länger. Und deutlich öfter sprach Schlüter-Staats von einem „Gesamtbild“, aus dem sich für seinen Senat Dinge ergeben hätten. So etwa bei einem zweiten Angriff auf Leon R. in Eisenach, bei der Attacke auf seine Kneipe im Oktober 2019. Ja, sagt das Gericht, auch bei dieser Attacke sei Lina E. dabei gewesen, das belegten unter anderem Zeugenaussagen, das ähnliche Agieren einer Frau am Tatort wie bei dem anderen Angriff auf Leon R. und, so Richter Schlüter-Staats: „Es ging hier nicht um irgendeinen Angriff, sondern um den Angriff auf ein herausgehobenes Ziel.“ Dass Lina E., die ihrerseits eine herausgehobene Stellung in ihrer Gruppe gehabt habe, dabei gewesen sei, davon sei das Gericht letztlich überzeugt. Als Schlüter-Staats diese Gedankenkette zum Überfall auf die Kneipe vortrug, gab es häufiger Unmutsbekundungen aus dem Publikum.

Richter: Verteidigung hat Alibis vorgebracht

Die Verteidigung der Angeklagten hatte während des Verfahrens immer wieder moniert: Anders als in der deutschen Justiz vorgesehen, müssten die Angeklagten ihre Unschuld beweisen – und nicht die Ankläger ihre Schuld. Richter Schlüter-Staats erkannte am Mittwoch ausdrücklich an, dass es die Verteidigung gewesen sei, die wichtige Alibis vorgebracht, ihn wahrscheinlich vor einem Fehlurteil bewahrt habe – und sprach die Angeklagten Jannis R. und Jonathan M. von einer direkten Beteiligung an dem Überfall auf die Eisenacher Neonazi-Kneipe frei. Auch sei nicht belegt – trotz umstrittener DNA-Spur, trotz Ausspäh-Fotos auf der Kamera von Lina E. – dass die 28 Jahre alte Frau an den Attacken auf den Wurzener Neonazi Cedric S. und den ehemaligen Leipziger NPD-Stadtrat Enrico Böhm dabei gewesen sei.

Dennoch wird Lina E. letztlich auch für diese Taten bestraft. Denn sie sind nach Auffassung des Gerichts zwar nicht ihr persönlich, aber der linksextremen Gruppe zuzurechnen, zu der sie gehörte. Dass es diese Vereinigung gab, sieht das Gericht „zwanglos“ als belegt an. Die Gruppe habe Tatmittel vorgehalten, Angriffe genau geplant, in geschlossenen Kreisen kommuniziert – kurzum: Die Existenz einer Gruppe sei auch ohne die Aussagen des Kronzeugen Johannes D., eines ehemaligen Mitstreiters, belegbar gewesen. Die „komplett neuen“ Aussagen des Kronzeugen zu den Trainings, bei denen die Angriffe auf die Neonazis trainiert worden waren, habe das Bild abgerundet.

Eine der Taten, die die Gruppe um Lina E. begangen hat, sticht heraus – und Schlüter-Staats widmete sich dieser Attacke mit grundsätzlichen Worten. Es ist der Angriff auf einen Kanalarbeiter im Leipziger Stadtteil Connewitz im Januar 2019. Auch hier sieht das Gericht Lina E. direkt beteiligt, belegt unter anderem durch ein abgehörtes Gespräch. Der Kanalarbeiter war bei der Attacke durch einen Fausthieb so schwer verletzt worden, wie kein anderes der Opfer. Der Mann war attackiert worden, weil er die Mütze eines rechtsextremen Labels trug. „Diese Tat zeigt, wohin der militante Antifaschismus führen kann“, sagte Schlüter-Staats, „wenn eine Mütze ausreicht, um einen Menschen so zuzurichten.“