﻿Wo die Unterstützer von Lina E. falsch liegen

Die Linksextremistin Lina E. muss für Angriffe auf Neonazis in Haft. Ihre Unterstützer finden das Urteil falsch – und die Taten notwendig. Damit liegen sie gefährlich falsch, kommentiert LVZ-Autorin Denise Peikert.

Leipzig/Dresden. Im Hochsicherheitssaal des Oberlandesgerichts Dresden sind schon viele Taten verhandelt worden, die an den Bruchkanten von Demokratie und Gesellschaft begangen worden waren. Hier bekam der Islamist die Höchststrafe, der in Dresden ein schwules Paar attackiert und einen der Männer getötet hatte. Der tödliche Messerangriff durch Asylbewerber auf dem Chemnitzer Stadtfest wurde hier verhandelt. Und in diesem Saal bekamen die Rechtsterroristen der „Gruppe Freital“ und die der „Revolution Chemnitz“ zum Teil hohe Haftstrafen.