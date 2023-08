﻿Studie der TU Dresden: Diese Themen polarisieren die Menschen am meisten

Dresden. Ob es um das neue Heizungsgesetz geht, breite Radwege auf der Bautzner Straße oder die Integration von Flüchtlingen: Unser derzeitiges Erregungslevel scheint so hoch wie nie. Umso schwieriger wird der Austausch mit Andersdenkenden. Doch wie polarisiert sind wir wirklich? Dieser Frage hat sich das Forschungszentrum „Mercator Forum Migration und Demokratie“ (MIDEM) von der TU Dresden gewidmet. Dafür haben Wissenschaftler im Herbst 2022 eine repräsentative Umfrage in zehn Ländern Europas durchgeführt. Was dabei für Deutschland herausgekommen ist und welche Rolle Politik und Medien bei Polarisierungsdynamiken spielen, haben wir MIDEM-Direktor und Politikwissenschaftler Hans Vorländer gefragt.

„Im Augenblick die größten Reizthemen“

Herr Vorländer, Ihre Umfrage hat ergeben, dass die Themen Klimawandel und Migration die Menschen am stärksten polarisieren. Hat Sie das überrascht?

Prof. Vorländer: Nein, weil das im Augenblick auch die größten Reizthemen sind. Die Bevölkerung misst ihnen eine hohe Bedeutung bei und diskutiert sie sehr kontrovers. Sie haben einen hohen Stellenwert in der öffentlichen Diskussion und nehmen einen breiten Raum in der Berichterstattung der Medien ein.

Was ist eigentlich schlecht daran, wenn Emotionen die Ablehnung anderer Meinungen begründen? Gerade beim Thema Klima haben ja viele Gefühle ihre Berechtigung. Sowohl die Angst vor den Folgen der Erderwärmung als auch der Frust über Klimaschützer, die mit ihren Klebeaktionen den Straßenverkehr blockieren.

Emotionen spielen immer eine wichtige Rolle. Wir tun oft so, als ließen sich Diskurse und Probleme nur rational lösen. Aber Emotionen haben einen entscheidenden Einfluss darauf, wie wir die Welt wahrnehmen, Probleme definieren, Situationen beschreiben und wie wir politische Lösungen denken. Polarisierung, wie wir sie untersucht haben, bedeutet nicht nur, dass ich die Meinung Andersdenkender affektiv ablehne, sondern auch eine enge Verbundenheit gegenüber denen verspüre, die meine Meinung teilen. Da sind also Zustimmung und Sympathie gegenüber den einen und Ablehnung und Herabwürdigung gegenüber den anderen.

In den öffentlichen und medialen Debatten werden Polarisierung und Spaltung oft im gleichen Atemzug genannt. Wo liegt der Unterschied?

Man sollte beide Begriffe auseinanderhalten, so wie wir das auch in unserer Studie getan haben. Polarisierung ist das Maß der Distanz zwischen Sympathie für die eigene Meinungsgruppe und der Ablehnung der Gruppe der Andersdenkenden. Das kann man objektiv messen. Bei der Spaltung handelt es sich dagegen um eine subjektive Wahrnehmung. Wir haben die Studienteilnehmer gefragt, welches Spaltungspotenzial sie einem Thema zuschreiben. Also zum Beispiel: Sind Sie der Auffassung, dass das Thema Pandemien wie Covid-19, Klimawandel oder Sozialleistungen die Bevölkerung spaltet? Dabei haben wir unter anderem herausgefunden, dass die Menschen den Themen Pandemien und Sozialleistungen ein vergleichsweise hohes Spaltungspotenzial zuschreiben, obwohl die Polarisierung bei diesen Themen gar nicht so hoch ausfiel.

„Man kann nicht von einer polarisierten Gesellschaft sprechen“

Medienberichte und Politiker sprechen immer wieder von einer deutschen Gesellschaft, die gespalten oder auf dem besten Weg dahin ist. Alles Übertreibung?

Wenn man etwas oft genug sagt, stellt sich der Effekt der selbsterfüllenden Prophezeiung ein. Medien beobachten und erwähnen in ihren Berichten vor allem die Meinungsgruppen, die besonders polarisiert sind und oftmals besonders laut schreien. Das kann den Eindruck einer gespaltenen Gesellschaft festigen. Es hat also einen Einfluss, welche Themen und Gruppen mit welchen politischen Einstellungen medial repräsentiert werden. Wir sehen in unserer Studie allerdings, dass die Polarisierung nicht so groß ist, dass man von einer polarisierten Gesellschaft sprechen kann.

Wie erklären Sie, dass die Anhänger der AfD in Deutschland stärker polarisiert sind als die Anhänger vergleichbarer Parteien in Europa? Auch das hat Ihre Studie ergeben.

Die Gründe kann man aus unserer Studie direkt nicht heraus lesen. Aber man kann Hypothesen aufstellen. Möglicherweise liegt es daran, dass die AfD im Vergleich zu anderen rechtsextremen Parteien in Europa relativ jung ist und sich daher gegenüber den anderen Parteien schärfer abgrenzt, auch mit einem raueren und konfrontativeren Ton. Das sieht man bei den Wortführern der AfD, die von abgehalfterten Eliten und Gegnern sprechen. Vielleicht liegt es auch daran, dass rechtsextreme Parteien in anderen Ländern bereits in Regierungsverantwortung sind oder zumindest in einer Zusammenarbeit mit anderen Parteien, wodurch die Abgrenzung weniger scharf ausfällt.

Die positiven Effekte von Polarisiserung

Sie sagen, politische Konfrontationen können Polarisierung verstärken. Wie klug ist es da, wenn Politiker wie Friedrich Merz von Hauptgegnern sprechen und regelmäßig markige Aussagen raus hauen und dann wieder zurücknehmen? Wie kann Politik es besser machen?

Zunächst einmal ist Polarisierung bis zu einem gewissen Maß wichtig, weil sie zur Identitätsbildung von Gruppen beiträgt. Das kann positiv sein. Problematisch wird es, wenn die Identitätskonstruktion nur auf Ausgrenzung der anderen Identitäten und Meinungen beruht. Polarisierung hilft auch, Parteien und politische Positionen unterscheidbar zu machen. Wenn das aber dazu führt, dass man die anderen nur noch abwertet und ihre Legitimität in der politischen Auseinandersetzung bestreitet, ist es schlecht bestellt um die Streitkultur. Dann bekommen wir keine wichtigen demokratischen Willens- und Entscheidungsprozesse mehr hin, die nun einmal auf Kompromissen beruhen. Das führt zu einem Entscheidungsdefizit und, wenn die Feindschaften so groß werden, zu einem erheblichen Schaden an der Demokratie.

Welche Verantwortung tragen Medien in der Polarisierungsdynamik?

Zeitungen und Fernsehen unterliegen den medialen Gesetzen der Aufmerksamkeitsökonomie. Sie sind also auch daran interessiert, Aufmerksamkeit für ihre Berichterstattung zu bekommen. Deshalb bedienen sie die Themen mit Reizpotenzial und ziehen dafür besonders gern prononcierte Stellungnahmen heran. Die wiederum kommen eher von den Rändern als aus der Mitte. Es würde sich also lohnen, auch auf die Mitte zu blicken und Menschen zu Wort kommen zu lassen, die sich nicht bei jeder Gelegenheit lautstark empören und das politische Feld zu einem Schlachtfeld politischer Auseinandersetzungen werden lassen. Doch ich bin nicht naiv und weiß, wie Medien funktionieren.

„Wo nur noch herumgeschrien wird, kann man nicht mehr miteinander reden“

Neben dem politischen und medialen Raum gibt es auch den privaten. Oft heißt es, wir alle befänden uns in Blasen mit Gleichgesinnten, zum Austausch mit Andersdenkenden komme es immer seltener. Was können wir im Privaten gegen Polarisierung tun?

Man sollte die anderen erst einmal ernst nehmen und davon ausgehen, dass ihr Standpunkt eine Berechtigung hat. Anstatt sie als verrückt, dumm oder ideologisch voreingenommen abzustempeln. Wir sollten Andersdenkenden mit Respekt und Toleranz begegnen. Dafür empfehle ich gern den Perspektivwechsel. Doch was im Privaten gilt, gilt letztendlich auch fürs Politische. Wo nur noch herumgeschrien wird und Hass und Hetze dominieren, kann man nicht mehr miteinander reden.

Die AfD, die von Polarisierung lebt, ist auf einem Umfragehoch. Die Themen Migration und Klimawandel werden uns in Zukunft eher mehr als weniger beschäftigen und politische Maßnahmen erfordern. Besteht also doch die Gefahr einer polarisierten Gesellschaft?

Wir haben nächstes Jahr, vor allem in den ostdeutschen Bundesländern, mehrere Wahlen. Deshalb ist davon auszugehen, dass die politische Landschaft noch stärker auf Zuspitzung und Abgrenzung beruhen wird, was wiederum zu einer weiteren Polarisierung der öffentlichen Diskussion führen wird. Das ist in Zeiten von Wahlen und Wahlkämpfen nicht gänzlich zu vermeiden, aber man sollte den politischen Gegner nicht zum Feind machen.

