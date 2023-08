Wissenschaft für Kids: Anmeldung für die Kinder-Universität in Dresden startet

Dresden. Auch in diesem Herbst haben Kinder zwischen acht und zwölf Jahren die Möglichkeit, bei der Kinder-Universität Einblicke in die Wissenschaft zu bekommen. Wer teilnehmen will, kann sich ab 28. August um 8 Uhr online anmelden. Das teilt die TU Dresden mit, die das Format gemeinsam mit dem Deutschen Hygiene-Museum veranstaltet.

Vorlesungsstart der Kinder-Uni am 17. Oktober

Wie jedes Wintersemester haben die Initiatoren vier kindgerechte Vorlesungen vorbereitet. Den Start macht Markus Santner, Professor für Kunsttechnologie, Konservierung und Restaurierung von Wandmalerei und Architekturoberfläche an der Hochschule für Bildende Künste Dresden. Am 17. Oktober erklärt er, warum Künstler im Mittelalter Katzen und Mäuse an die Wand malten und wie man die Werke am besten erhält.

Psychologin spricht über Angst und Mut

Weiter geht es am 24. Oktober mit der Vorlesung von Susanne Knappe, Diplom-Psychologin und Psychotherapeutin für Kinder, Jugendliche und Erwachsene und Professorin für Gesundheitswissenschaften an der Evangelischen Hochschule Dresden. Unter dem Titel „Von wegen Angsthase – Mutig werden kann man lernen“ erklärt sie, woher das Angstgefühl kommt, wozu es gut ist und wie man damit umgehen und Mut entwickeln kann.

Von der Sprache der Pflanzen bis zur Kunst im Mittelalter

In der dritten Vorlesung am 7. November spricht Michael Müller, Professor für Waldschutz an der TU Dresden, über die Sprache von Insekten und Pflanzen und wie wir diese als Menschen nutzen können. Den Abschluss der diesjährigen Kinder-Uni macht die Archäologin und Ausstellungsmanagerin am Buchmuseum der SLUB Dresden, Karina Iwe. Unter dem Titel „Mit Schaufel und Schubkarre die Vergangenheit entdecken“ nimmt sie ihre Zuhörer mit in die Zeit von vor über 2200 Jahren zu den Reiternomaden der Eisenzeit. Iwe erklärt, mit welchen Hilfsmitteln die Archäologie die Geheimnisse der Vergangenheit aufdeckt und welche Geschichten Mumien erzählen.

Kinder können online und im Hörsaal teilnehmen

Wie die vergangenen Male findet die Kinder-Uni im hybriden Format statt. Die Teilnehmer können selbst entscheiden, ob sie zuhause den Live-Stream verfolgen oder vor Ort, an der TU Dresden oder im Hygiene-Museum, zuhören. Die Vorlesungen starten immer um 17.30 Uhr. Interessierte können sich über ein Online-Formular anmelden.

