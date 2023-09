„Mehr geben als Lohn“: Uniklinikum Dresden kämpft gegen Fachkräftemangel

Dresden. Auch das Dresdner Uniklinikum (UKD) hat mit dem Fachkräftemangel zu kämpfen. Umso mehr rührt das Krankenhaus die Werbetrommel für den Ausbildungsstart im September 2024, für den nun die Bewerbungsphase begonnen hat. 17 verschiedene Ausbildungsberufe im pflegerischen, therapeutischen und administrativen Bereich sowie fünf duale Studiengänge stehen zur Wahl.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Krankenhaus sucht Verstärkung in allen Bereichen

Wer angenommen wird, kann sich beispielsweise zur Pflegefachkraft, zum Physiotherapeuten oder Klinikkoch ausbilden lassen oder Gesundheits- und Sozialmanagement, Medizintechnik oder Wirtschaftsinformatik studieren. Zwar konnte das UKD laut eigenen Angaben für den Ausbildungsstart 2023 alle Plätze besetzen, doch der kaufmännische Vorstand, Frank Ohi, betont: Nach oben hin ist immer Luft. In allen Bereichen könne das Krankenhaus Verstärkung gebrauchen. Weshalb auch Quereinsteiger und Wechselwillige immer gern gesehen sind, sagt Bärbel Kristina Behr, Direktorin für Personal am UKD.

Lesen Sie auch

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Fachkräftemangel betrifft alle Bereiche des Klinikums

Um potenzielle neue Mitarbeiter noch besser zu erreichen, wird die Bewerbersuche des Krankenhauses in diesem Jahr erstmals von einer Kampagne in den sozialen Medien begleitet, in der Azubis und junge Mitarbeiter von ihren Erfahrungen berichten. Der Fachkräftemangel betreffe heute alle Bereiche des Klinikums, berichtet Frank Ohi, aber vor allem den der Pflege und dort speziell die Bereiche OP und Intensivstation. Die gute Nachricht: Weil das Personal fehlt, kann das Klinikum laut eigener Aussage nach erfolgreichem Abschluss vielen Azubis einen Job im Haus anbieten. So würden von den diesjährigen Absolventen der Pflegeausbildung fast 80 Prozent fortan am UKD arbeiten.

Wie das Uniklinikum Dresden junge Mitarbeiter locken will

Dass vor allem junge Menschen, Stichwort Generation Z, heute mehr Ansprüche an ihren Job und Arbeitgeber haben, sieht auch Frank Ohi. „Wir wollen mehr geben als Lohn“, sagt er. Vielmehr gehe es darum, den Mitarbeitern Lebenszeit zu schenken. So denke das Klinikum beispielsweise darüber nach, einen Paketdienst zu etablieren, der den Angestellten den Gang zum Paketshop nach Feierabend ersparen könnte. Außerdem habe das Krankenhaus diverse Immobilien angemietet, um Mitarbeitern von außerhalb bezahlbaren Wohnraum bieten zu können.

Das Dresdner Uniklinikum zählt sich zu den größten Ausbildungsbetrieben Sachsens, 600 der aktuell 9000 Mitarbeiter des Hauses sind Azubis. Die Bewerbungsfrist für den Ausbildungsstart 2024 läuft bis Ende November.

DNN