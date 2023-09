﻿Wie die Verwaltung in Dresden Wohnungsbau torpediert

Dresden. Es soll ein Weckruf sein, ein Zeichen: Eine Dresdner Familie, nennen wir sie Krug (Name der Redaktion bekannt), hat Dienstaufsichtsbeschwerde gegen Beschäftigte des Bauaufsichtsamtes, des Brand- und Katastrophenschutzamtes und des Amtes für Kultur- und Denkmalschutz erstattet. Die Dienstaufsichtsbeschwerde wird im Sand verlaufen, das weiß Familie Krug. Das Schreiben soll die Stadtverwaltung aufrütteln. „So kann es nicht weitergehen. Wer in die Mühlen dieser Bürokratie gerät, ist verloren“, sagt Herr Krug. Der Mann hat eine juristische Ausbildung, was durchaus hilfreich ist, wenn es um das Dechiffrieren von Behördenschreiben geht. Doch bei seinem Anliegen hilft ihm das nicht weiter.

Eine große Wohnung für 7,50 bis 8 Euro pro Quadratmeter

Die Krugs haben vor vielen Jahren in Trachau ein denkmalgeschütztes Mehrfamilienhaus gekauft, als Altersvorsorge. Das Gebäude ist voll vermietet. Zu Mieten zwischen sechs und sieben Euro pro Quadratmeter. Wohnraum, bezahlbarer zumal, ist in Dresden ein rares Gut. So kam den Krugs der Gedanke, Wohnraum zu schaffen in ihrem Wohnhaus, das über einen großen, trockenen Dachboden verfügt. Die Familie beauftragte einen Architekten, kalkulierte die Baukosten, kam auf eine Kaltmiete von 7,50 Euro bis 8 Euro pro Quadratmeter, für eine über 100 Quadratmeter große Wohnung in dieser Stadt ein durchaus attraktives Angebot.

Ein richtiger Ort zum Wohlfühlen

Zumal der Dachboden ein wahres Schmuckstück werden könnte. Eine Dachterrasse über zwei Etagen hat der Architekt geplant, ein richtiger Ort zum Wohlfühlen. Die Krugs reichten einen Bauantrag ein, voller guter Hoffnung. „Wir haben gedacht, Dresden braucht Wohnungen, also wird die Verwaltung unser Vorhaben konstruktiv begleiten“, sagt Frau Krug. Ein naheliegender Gedanke angesichts der vielen Wahlkampfversprechen von einer ermöglichenden Verwaltung, die es da in Dresden geben soll. Ein Gedanke, dem bald Ernüchterung folgen sollte.

Fast 20 000 Euro für Umplanungen

Es würde zu weit führen, alle Wendungen und Verästelungen des Falles zu schildern, das könnte ein Schriftsteller in einem Schlüsselroman tun. Nur so viel: Krugs sind Objekte eines Pingpong-Spiels zwischen Ämtern und Behörden der Stadtverwaltung geworden. Eines teuren Pingpong-Spiels: Fast 20 000 Euro sind für Umplanungen angefallen. Was sich natürlich auf die Miete auswirken würde. Falls denn überhaupt jemals gebaut werden kann. Eigentlich hätte der Umbau schon vor einem Jahr beginnen sollen.

Denkmalschutz ist Denkmalschutz

Das Gebäude steht unter Denkmalschutz. Eine zweistöckige Dachterrasse geht nicht. Das kann Herr Krug gerade noch nachvollziehen. Auch wenn die Dachterrasse von der Straße aus gar nicht gesehen werden kann und die Behörde zunächst Zustimmung signalisiert hatte. Selbst wenn man den Hals verrenkt, die denkmalgeschützte Fassade wird von dem Vorhaben nicht beeinträchtigt. Sie ist schlicht von der Straße aus nicht zu sehen. Aber Denkmalschutz ist Denkmalschutz.

Anleitern über den Hinterhof geht nicht

Doch es gibt noch den Brandschutz. Das Brand- und Katastrophenschutzamt sieht sich nicht in der Lage, das Wohnhaus über den Hinterhof anzufahren, wenn es einen Notfall gibt. Der sogenannte Anleiterpunkt muss an der Hausfront entstehen. Etwas merkwürdig deshalb, weil im Hinterhof ein weiteres Wohngebäude steht, das die Feuerwehr natürlich über den Hinterhof bedient im Falle eines Falles.

Kein Anleiterpunkt, keine Baugenehmigung

Aber was bei dem einen Haus geht, geht bei dem anderen Haus nicht. Warum? Keine Erklärung. Ist eben so. Der Architekt plante um und zeichnete ein Fenster als Anleiterpunkt im Dach der denkmalgeschützten Fassade. Was natürlich den Denkmalschutz auf den Plan rief: Ein Dachfenster ist nicht genehmigungsfähig, heißt es in einer vorläufigen Stellungnahme. Kein Anleiterpunkt, keine Baugenehmigung, keine Wohnung im Dachgeschoss. Punkt.

Gibt es keinen, der das Verfahren koordiniert?

Familie Krug versteht die Welt nicht mehr. Die Welt der Bürokratie, genau genommen. „Es muss doch jemanden in der Verwaltung geben, der das Ziel im Blick behält und zwischen den Ämtern koordiniert“, meint Herr Krug. Das Bauordnungsamt vielleicht, das dem Treiben kommentarlos zuschaut und nur die Schreiben aus den Fachämtern weiterschickt. „Am Ende, das weiß ich ja auch, ist wohl keinem Beschäftigten vorsätzlich fehlbares Verhalten anzulasten. Aber das Resultat ist katastrophal.“ Kein Wohnraum im Dachboden.

Die Kleinen kommen nicht zum Zuge

Der Wohnungsbau ist in Dresden nahezu zum Erliegen gekommen, heißt es im aktuellen Grundstücksmarktbericht der Stadtverwaltung. Die Großen der Branche haben ihre Tätigkeit eingestellt. Einige kämpfen ums Überleben. Die Kleinen wie Familie Krug kommen nicht zum Zug. Weil in der Verwaltung alle das aus ihrer Sicht Richtige tun. Aber die Sicht fällt nicht auf die Frage, wie eine Wohnung im Dachgeschoss möglich gemacht werden kann. Jeder macht Seines.

Wer baut noch einen Dachboden aus?

Für viele Probleme auf dem Immobilienmarkt kann die Landeshauptstadt nichts. Dafür sind Bundes- und Landespolitik verantwortlich. Einige Probleme sind hausgemacht, rathausgemacht. „Ich habe einen Bekannten, der mehrere leerstehende Dachböden hat, die ausgebaut werden könnten“, sagt Herr Krug. Könnten. Wird dieser Immobilieneigentümer sich mit wehenden Fahnen in das Vorhaben stürzen, mit dem Wissen um die Erfahrungen der Familie Krug? Werden andere Hausbesitzer über Wohnungen unter dem Dach nachdenken?

