Millionen Euro sind in das Gebiet um die Oschatzer Straße geflossen. Nun plant die Stadt nur noch kleine Eingriffe. Strukturelle Probleme erschweren die Wiederbelebung der DDR-Einkaufsmeile.

Dresden. Die Oschatzer Straße in Pieschen war früher eine lebendige Einkaufsstraße. Heute ist die Kundenfrequenz überschaubar, Läden stehen leer. Und das, obwohl sich Anlieger und Ehrenamtler dafür einsetzen, dass in der Gegend wieder mehr Betrieb herrscht. Die DNN hat nun bei der Stadtverwaltung nachgefragt, was sie in den nächsten Jahren auf der Oschatzer plant. Antwort: nicht viel.