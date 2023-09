﻿Wie bekommt Dresden die St. Petersburger Straße klein?

Dresden. Die St. Petersburger Straße besitzt nicht ein Attribut für einen Ort, an dem sich Menschen wohlfühlen können. Die riesige Verkehrsachse mit riesigen Platzflächen ist ein Relikt aus der Zeit, als der Verkehr im Mittelpunkt der Stadtplanung stand. Es muss rollen. Auf dem Mittelstreifen der Bundesstraße steht eine wunderschöne Baumallee, die jedoch niemand nutzen darf. Wie lässt sich das ändern? Das Entwicklungsforum Dresden und die Stadtverwaltung gehen auf Ideensuche.

Ein ganz dickes Brett

Aufenthaltsqualität schaffen auf einer Fläche, die von einer bis zu 75 Meter breiten Verkehrsachse eingenommen wird? „Viel Glück!“, sagt Stadtplaner Andreas Zunft aus Hannover. Dort haben Städtebauer gerade erst den Umbau des Klagesmarktes abgeschlossen. Ein ähnlicher Raum wie die St. Petersburger, nur viel, viel kleiner. „Ein ganz dickes Brett!“, sagt Zunft.

Trennlinie überwinden, Verbindungen schaffen

Ein Brett, das Baubürgermeister Stephan Kühn (Grüne) in den nächsten Jahren bohren will. Wie lässt sich diese Trennlinie quer durch die Altstadt aufheben? „Das ist kein urbaner Raum, das ist ein großer Verkehrsgarten“, konstatiert Kühn und will Ideen sammeln für eine neue Innenstadt, in der Verbindungen entstehen zum neuen Quartier Lingnerstadt und zum Ferdinandplatz mit dem neuen Verwaltungszentrum. „Wir wollen Lebensraum für die Dresdner schaffen.“

Das Grün muss bleiben

Was wird mit der Lindenallee auf dem Mittelstreifen? Weg damit? „Bloß nicht“, sagt Irene Lohaus, Professorin am Institut für Landschaftsarchitektur. Der Grünstreifen sei ein Gewinn für Dresden und müsse verstärkt werden im Zuge eines Umbaus, eine Verstärkung auch für den Promenadenring. Keine Bebauung, sondern mehr Grün, ist ihr Vorschlag. Womit Fahrspuren wegfallen würden.

Zweispurigkeit ist kein Problem mehr

Das, so sagt Verkehrsplaner Ditmar Hunger, sei gar nicht das Problem. Die Verkehrsbelegung der St. Petersburger Straße sinke, schon jetzt würden weniger als 30 000 Fahrzeuge alle Abschnitte frequentieren. Zweispurigkeit sei möglich bei einem Lkw-Anteil von drei bis fünf Prozent.

Einfach mal kühn denken

„Die flächenfressenden Kreuzungen zurückbauen“, schlägt Stadtplaner Jörn Walther vor, früher in Dresden tätig, jetzt in Hamburg. Und dann kühn denken: „Warum nicht tolle grüne Plätze bauen? Orte, an denen man Lust bekommt, in die Lingnerstadt zu gehen. Wasser sollte eine große Rolle spielen. Wir sollten dem Ort die Würde wiedergeben, die er vor dem Krieg hatte.“

Den Kaitzbach an die Oberfläche holen

Wasser, so Kühn, lasse sich durchaus integrieren. Noch schlummert der Kaitzbach in Rohren unter dem großen Bürogebäude und der Fahrbahn. „Wir wollten blaue Elemente beim Promenadenring West haben, das wurde verworfen. Jetzt sollten wir diese Perspektive mitbedenken.“ Also den Kaitzbach zurück an die Oberfläche holen.

Potenziale für Bebauung

Letztlich, so der Baubürgermeister, müssten Ziele definiert werden. Er sieht Potenziale für eine Bebauung auf den freien Flächen zwischen Landhaus, Polizeipräsidium und Kurländer Palais. Damit könne der Pirnaische Platz eine Fassung erhalten. Eine Verringerung der Fahrbahnen sei erst möglich, wenn der westliche Stadtring am Emmerich-Ambros-Ufer geschlossen werde. Dann könne die St. Petersburger ihren Status als Bundesstraße abgeben und verkleinert werden.

Kein Prozess für drei Jahre

Es ist kein Prozess für die nächsten drei Jahre, so Kühn. Er will Ideen sammeln, einen städtebaulichen Ideenwettbewerb ausloben, die Bürger beteiligen. Es ist ein Projekt für eine Dekade, das viel Geld kosten wird in einer Zeit, in der Geld knapp ist. „Das ist eine große Stadtoperation“, sagt Walther und empfiehlt, schrittweise vorzugehen. „Es ist richtig, die städtebauliche Diskussion jetzt zu führen.“

Die Grundstücke gehören der Stadt

Die Grundstücke, so Kühn, befinden sich allesamt in städtischem Besitz. „Wo gibt es das noch in der Innenstadt? Wir müssen sorgsam damit umgehen.“ Einig sind sich alle Stadt- und Verkehrsplaner in einem Punkt: Die Straßenbahntrasse ist gesetzt, daran wird nicht gerüttelt. Im Gegenteil: Eines Tages sollen vom Rathenauplatz Gleise über die Pillnitzer Straße in die Johannstadt führen.

