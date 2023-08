﻿Immobilienriese in Schieflage: So ist Dresden betroffen

Dresden. Die Krise auf dem Immobilienmarkt hat jetzt ein in Dresden tätiges großes Unternehmen in Schieflage gebracht. Der Hamburger Projektentwickler Revitalis Real Estate AG musste ein Sanierungsverfahren einleiten, um das Unternehmen vor der drohenden Insolvenz zu bewahren. Der Vorstand will den Investor und Projektentwickler wieder finanziell robust aufstellen, heißt es in einer Mitteilung. Dazu hat das Unternehmen beim Amtsgericht Hamburg einen Antrag auf Eröffnung eines Eigenverwaltungsverfahrens gestellt. Das Amtsgericht hat dem Antrag stattgegeben.

Vier große Projekte in Dresden

Revitalis hat in Dresden vier große Projekte verwirklicht. Viele Jahre klaffte direkt am Hauptbahnhof ein tiefes und breites Loch: Der Hamburger Investor baute dort das Prager Carrée“ mit 241 Wohnungen und zwölf Gewerbeeinheiten. Es folgten das „Haus am Schauspielgarten“ am Postplatz, das „Haus an der Kreuzkirche“ mitten im Zentrum und die Wohnzeile an der Schweriner Straße mit dem Hotel am Wettiner Platz.

„Der Wohnungsbau ist größtenteils eingebrochen“

Revitalis gehört zu den Großen der Branche und hat in den vergangenen Jahren deutschlandweit ein Milliardenvolumen in Immobilienentwicklungen investiert. Ziel des Eigenverwaltungsverfahrens ist die Fortführung des Unternehmens. Die Vorstände Thomas Cromm, Andreas Lipp und Marc Wirtz bleiben im Amt und sind handlungs- und weisungsbefugt. „Immobilienprojekte erstrecken sich über mehrere Jahre und kleinere konjunkturelle Schwankungen können kompensiert werden. Aber in den vergangenen zwei Jahren haben sich zu viele Parameter so rapide und schnell geändert, was dazu geführt hat, dass der Wohnungsbau größtenteils eingebrochen ist“, erklärte Cromm.

Sachwalter prüft wirtschaftliche Lage des Unternehmens

Revitalis hat sich Rechts- und Unternehmensberater an die Seite geholt und prüft den Einstieg von Investoren. Ein Sachwalter prüft die wirtschaftliche Lage des Unternehmens und stellt sicher, dass den Gläubigern durch das Verfahren keine Nachteile entstehen. Es würden bereits Interessensbekundungen potenzieller Investoren vorliegen, Revitalis verfüge über einen ausgezeichneten Ruf im Markt, hieß es in einer ersten Stellungnahme des vorläufigen Sachwalters.

140 Wohnungen in Dresden liegen auf Eis

Cromm erklärte auf Anfrage von DNN, Revitalis habe rund 2800 Wohnungen und dazu 50 000 Quadratmeter Gewerbeflächen sowie Räume für soziale Infrastruktur in der Planung. In Dresden will Revitalis am Wettiner Platz 140 Wohnungen bauen. „Die Neubauprojekte ruhen derzeit, wie bei allen anderen Wohnungsentwicklern auch, da die Baukosten in den vergangenen Jahren und insbesondere seit Beginn des Ukraine-Krieges explosionsartig angestiegen sind.“ Parallel dazu habe die Politik für den Wohnungsbau wichtige Förderprogramme wie die KfW-Neubauförderung gestrichen.

Ohne Förderung durch den Bund dramatische Folgen

„Mit den derzeitigen Kosten und dem hohen Zinsniveau sind solche Neubauprojekte grundsätzlich nicht mehr wirtschaftlich darstellbar. Dieses Problem betrifft die gesamte Entwickler- und Baubranche und ist unabhängig vom Sanierungsverfahren der Revitalis AG“, stellt der Vorstand fest. Mit Folgen: Der Leerstand in den Großstädten tendiere gegen Null, die Mieten würden dadurch überdurchschnittlich steigen. Ohne eine adäquate Neubauförderung durch den Bund werde es dramatische Folgen geben, sagt Cromm voraus.

Umbau des Hotels am Terrassenufer liegt im Plan

Ein Vorhaben in Dresden ist vom Sanierungsverfahren der Revitalis AG nicht betroffen. „Bei uns läuft alles nach Plan“, erklärte Max Trapp für die Inhaber des Hotels am Terrassenufer. Revitalis und die Besitzer wollen das Gebäude sanieren und umbauen, ein Wettbewerbsverfahren für die Architektur wurde Anfang des Jahres abgeschlossen.

DNN