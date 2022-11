﻿Mehr Platz für Start-ups: Technologiezentrum im Dresdner Süden baut an

Junge und innovative Unternehmen werden an der Gostritzer Straße bei Gründung und Entwicklung unterstützt. In dem Neubau könnten ab 2024 bis zu 500 Menschen einen Job finden.

So soll der Standort des Technologiezentrums an der Gostritzer Straße einmal aussehen. Die beiden Riegel rechts im Bild sind bereits vollendet, der mittlere ist im Bau, für Nummer 4 und 5 (links) ist soeben der erste Spatenstich erfolgt. Das Gebäude ganz vorn im Bild war bereits Mitte der 1990er Jahre errichtet worden.

Dresden. Was lange währt, wird endlich gut – dieser Satz dient in der Baubranche oft dazu, um Pleiten, Pech und Pannen bei Planung und Ausführung rhetorisch geradezubiegen. Auch beim symbolischen ersten Spatenstich für die Erweiterung des Technologiezentrums an der Gostritzer Straße am Freitagvormittag bemühte dessen Geschäftsführer Bertram Dressel diese Phrase, die in dem Fall allerdings die Vollendung einer erfolgreichen Entwicklung des Standorts meint und Basis für noch mehr Platz für Start-ups in Dresden ist.

Mitte der 1990er Jahre war an der Gostritzer Straße in Leubnitz-Neuostra das erste Gebäude errichtet worden. Heute sind am Standort Süd des Technologiezentrums Dresden, das junge Unternehmen bei ihrer Gründung und Entwicklung un­terstützt, etwa 80 Start-ups angesiedelt, die unterm Strich um die 1300 Menschen beschäftigen. Eigner der Gesellschaft hinter dem Technologiezentrum sind die Stadt, die Ostsächsische Sparkasse Dresden und die Technische Universität (TU). Sie wollen an den insgesamt vier Standorten junge und innovative Un­ternehmen gezielt fördern.

Standorte zu fast einhundert Prozent belegt

Und der Bedarf an Flächen für junge Firmen ist groß, wie Dresdens Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) konstatiert: „Wir sehen da im Moment eine riesige Nachfrage. Unsere Standorte sind nahezu zu einhundert Prozent belegt.“ Deshalb sei er froh, dass am Standort an der Gostritzer Straße mit dem Bau zwei weiterer Gebäude bis Anfang 2024 neue Flächen entstehen.

Erster Spatenstich für die Erweiterung: Sparkassenvorstand Heiko Lachmann (v. l.), Dresdens Wirtschaftsförderer Robert Franke, OB Dirk Hilbert, Bertram Dressel, Geschäftsführer des Technologiezentrums Dresden, Ronald Tetzlaff aus dem Rektorat der TU und Torsten Fahrig, der Leiter des Standorts Süd gaben den symbolischen Startschuss für das Vorhaben. © Quelle: Dietrich Flechtner

Nach dem ersten Gebäude direkt an der Gostritzer Straße waren zwei weitere direkt dahinter hochgezogen worden. Der in 1990er Jahren entwickelte Masterplan sah damals eine Erweiterung um bis zu fünf sogenannte Riegel vor, die in einem Halbkreis angeordnet werden. Direkt neben den Riegeln 1 und 2 errichtet derzeit der an diesem Standort großgewordene Sensoren- und Messtechnikspezialist Infra Tec bereits den dritten, den das Technologiezentrum mit seinem Vorhaben nun um Nummer 4 und 5 ergänzt. Diese beiden Riegel werden zudem durch einen Mittelbau verbunden.

20 Millionen Euro werden investiert

Mit dem Neubau entstehen etwa 6000 Quadratmeter Fläche, die an junge Unternehmen vermietet werden können – und damit Platz für Labore, Werkstätten, Reinräume und Büros. Insgesamt wächst somit die vermietbare Fläche am Standort im Süden der Stadt auf 19 000 Quadratmeter. „Wir gehen davon aus, dass bei uns dann weitere 400 bis 500 Menschen einen Ar­beitsplatz finden werden“, sagt Bertram Dressel. Der Neubau wird den Angaben zufolge rund 20 Millionen Euro kosten.

Das Technologiezentrum an der Gostritzer Straße ist auch wegen seiner Nähe zum Campus der TU allen voran auf die Bereiche Mess- und Sensortechnik, Produktionstechnik, Softwaretechnik und Umwelttechnologie spezialisiert. An der Hochschule sehen die Verantwortlichen im Technologiezentrum einen wichtigen Baustein, um exzellente Forschung so weiterzuentwickeln, dass daraus Start-ups und am Ende viele neue Jobs entstehen, wie es Ronald Tetzlaff, im erweiterten Rektorat der TU zuständig für Technologietransfer und Internationalisierung, sagt. Laut OB Dirk Hilbert gehört Dresden schon heute zu den deutschen Städten mit dem größten Flächenangebot für junge Unternehmen.