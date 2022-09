﻿So viele Wohnungen bietet Vonovia Dresden zum Kauf an

Dresden. Der börsennotierte Immobilienkonzern Vonovia bietet der Landeshauptstadt Dresden 6000 Wohnungen zum Kauf an. Das teilten Vonovia und die Landeshauptstadt am Donnerstagvormittag mit. Dresden will die zum Verkauf stehenden Bestände jetzt prüfen und sich bis November entscheiden. Wohngebäude, die die Landeshauptstadt nicht erwerben will, sollen Dritten angeboten werden, erklärte Vonovia.

Konzern will Portfolio von 6000 Wohnungen abgeben

Der Immobilienkonzern will sich langfristig von rund 60 000 Wohnungen trennen. Dresden als größter deutscher Vonovia-Standort mit rund 38 000 Wohnungen soll ein Portfolio von 6000 Wohnungen abgeben. Dabei handele es sich sowohl um einzelne Gebäude als auch um gesamte Quartiere, die von der städtischen Wohnungsbaugesellschaft Wohnen in Dresden (WiD) erworben werden könnten. Die WiD soll im Doppelhaushalt 2023/2024 ein Budget von 40 Millionen Euro für den Ankauf von Vonovia-Wohnungen zur Verfügung gestellt bekommen.

Wohnungen über das gesamte Stadtgebiet verteilt

Die angebotenen Wohnungen seien über das gesamte Stadtgebiet verteilt, so Vonovia. Es gehe nicht nur um Wohngebäude in sozialen Brennpunkten wie Gorbitz oder Prohlis, so Vonovia. Genaue Angaben würden nicht gemacht, um keine Unruhe in den Prozess zu bringen. Die Mieter sollten aus erster Hand erfahren, wenn ein Verkauf bevorstehe. Der Konzern biete der Stadt auch Wohnungen mit Belegungsrechten an. Vonovia hat der Landeshauptstadt Belegungsrechte für 10 000 Wohnungen eingeräumt, die an Mieter mit geringem Einkommen vermietet werden. Wie nach einem Verkauf mit den Belegungsrechten umgegangen wird, bedarf einer Vereinbarung.

Wohnen in Dresden prüft Angebot bis November

Die WiD will bis November das Portfolio prüfen und Objekte für einen Ankauf identifizieren. Dresden hatte im Jahr 2006 den kompletten kommunalen Wohnungsbestand privatisiert und den Verkaufserlös genutzt, um sämtliche kommunalen Schulden zu begleichen. Das sicherte und sichert der Stadt Investitionskraft. Kritiker meinen aber, dass Dresden mit dem Verkauf eine Einflussnahme auf den Wohnungsmarkt verspielt hat.

Angebot übertrifft Erwartungen deutlich

Mit der WiD baut Dresden jetzt einen eigenen Wohnungsbestand auf. Das kommunale Unternehmen setzte bislang auf den Neubau, musste aber wegen der aktuellen Preisentwicklungen sämtliche neuen Vorhaben auf Eis legen. In einer Absichtserklärung hatte sich Vonovia im April verpflichtet, Dresden den paketweisen Erwerb von bis zu 3000 Wohneinheiten zu ermöglichen. Das Angebot von 6000 Wohnungen geht deutlich darüber hinaus und übertrifft auch die Erwartungen mehrerer Stadtratsfraktionen, die im vergangenen Jahr einen Rückkauf von bis zu 5000 Wohnungen gefordert hatte.

7000 Wohnungen der Deutsche Wohnen kommen dazu

Weder für die Mieter noch für die Dresdner Vonovia-Beschäftigten werde sich durch einen Verkauf etwas ändern, erklärte der Konzern. Dresden bleibe der wichtigste deutsche Vonovia-Standort, der zum Jahresanfang 2023 um rund 7000 Wohnungen der Deutsche Wohnen wachsen werde, hieß es.