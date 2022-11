﻿Rewe eröffnet neuen Supermarkt in der Dresdner Südvorstadt

In dem markanten Neubau am Fritz-Löffler-Platz ist die mit 2700 Quadratmeter zweitgrößte Filiale des Handelsriesen in Dresden entstanden. Die Etagen darüber dienen künftig der Forschung und Lehre.

In dem markanten Neubau an der Bergstraße in Südvorstadt eröffnet an diesem Mittwoch ein neuer Supermarkt.

Dresden. Ein neuer Supermarkt für Dresdens Südvorstadt: An diesem Mittwoch eröffnet im Neubau am Fritz-Löffler-Platz ein Rewe-Markt. Mit einer Verkaufsfläche von 2700 Quadratmeter handelt es sich um die dann zweitgrößte Filiale des Handelsriesen in Dresden. Als Kundengruppe hat Rewe neben den Menschen aus den umliegenden Wohngebieten auch Studenten des nahen TU-Campus, Mitarbeiter der Hochschule sowie anderer vor Ort angesiedelter Forschungsinstitute und Unternehmen im Visier.

Erziehungswissenschaftler ziehen bis Ende 2024 ein

Der Bau des siebengeschossigen Hauses auf dem Areal zwischen der Bergstraße und der Münchner Straße hatte vor etwa zwei Jahren begonnen. Zu DDR-Zeiten befand sich hier eine Tankstelle, bevor das Gelände nach dem Mauerfall für viele Jahre brach lag. Während im Erdgeschoss künftig eingekauft werden kann, dienen die Etagen darüber künftig der Forschung und Lehre. Bis Ende 2024 soll hier die Fakultät für Erziehungswissenschaften der TU einziehen, die sich ge­genwärtig noch am Weberplatz befindet. Für die Errichtung des ge­meinsam genutzten Gebäudes wa­ren Rewe und der Freistaat Sachsen ein bisher einmaliges Joint Venture eingegangen (DNN berichteten).

Bereits vor wenigen Jahren hatten in unmittelbarer Nähe am Nürnberger Platz in einem weiteren Neubau ein Edeka, ein dm-Drogeriemarkt und ein Netto-Markt eröffnet. Zuvor war der Konsum am Nürnberger Ei das einzige größere Lebensmittelgeschäft im direkten Umfeld.