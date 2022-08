Die WGS will an der Döbraer Straße in Dresden ein neues Wohngebäude errichten. Die Arbeiten auf der Südhöhe könnten bereits Anfang 2023 beginnen.

Dresden. Schon seit mehreren Jahren verfolgt die Wohnungsgenossenschaft Glückauf Süd (WGS) Pläne für ein neues Wohnhaus an der Döbraer Straße auf der Südhöhe, Anfang 2023 sollen die Bauarbeiten endlich starten. Auf einem bisher als Parkplatz genutzten Areal an der Döbraer Straße will die WGS einen Neubau mit 49 Wohnungen errichten. Geplant seien Eineinhalb- bis Fünfraumwohnungen mit Größen zwischen 45 und 125 Quadratmeter.

Der Entwurf sieht einen Riegel mit zwei sechsgeschossigen Gebäuden und einem Verbindungsbau mit zwei Etagen vor. Äußerlich orientiere sich das Wohnhaus am nahegelegenen und bereits vor zehn errichten WGS-Neubau an der Kohlenstraße, der wie das gegenwärtige Vorhaben aus der Feder der Dresdner S&P Sahlmann Planungsgesellschaft für Bauwesen stammt.

Künftige Bewohner dürfen mitreden

Bei der Gestaltung der Wohnungen durften die künftigen Mieter mitreden: „Die Grundrisse und die Ausstattung wurden auf die Nachfragen unserer Mitglieder und Interessenten ausgerichtet“, sagt Genossenschaftsvorstand Olaf Brandenburg. Die wünschten sich vor allem großzügige und helle Wohnzimmer sowie funktionale Bäder.

Jede Wohnung erhält eine Terrasse oder einen Balkon. Und: „Den künftigen Bewohnern wird eine Tiefgarage zur Verfügung stehen, die auch die Möglichkeit zum Laden von Elektrofahrzeugen bietet“, erklärt Olaf Brandenburg. Zur Innenausstattung gehören unter anderem Fußbodenheizungen. Auch bei den Energiekosten setzt die WGS Prioritäten: „Was man baulich tun kann, um die Energie- und Nebenkosten positiv zu beeinflussen, wird Beachtung finden“, sagt der Vorstand.

Platz für Familien, Singles und Senioren

Mit dem Neubau will die WGS Wohnungen für Familien, aber auch für Senioren und Singles schaffen. Sie werden barrierearm errichtet, zwei Wohnungen seien auch für mobilitätseingeschränkte Menschen geeignet. Im Zwischenbau werden drei Wohnungen entstehen, die sich jeweils über zwei Etagen erstrecken und eine eigene Garage haben. Um dass Haus herum geplant seien zudem Abstellplätze für Räder und verschiedene Spielmöglichkeiten.

Die WGS: über 13.000 Wohnungen Etwa 13 000 Mietwohnungen gehören der Wohnungsgenossenschaft Glückauf Süd Dresden. Außerdem zählen 90 Gewerbeeinheiten, über 4000 Garagen und Stellplätze und 1500 verwaltete Eigentumswohnungen zum Bestand der zweitgrößten Wohnungsgenossenschaft in Sachsen Die Wohngebiete der WGS verteilen sich im Dresdner Süden und Südosten auf die Stadtteile Plauen, Südvorstadt, Strehlen, Coschütz, Leubnitz-Neuostra, Kleinpestitz, Räcknitz, Zschertnitz, Reick und Prohlis. Das Wohnungsangebot reicht vom einfachen bis hin zum gehobenen Standard. Rund 80 Mitarbeiter gewährleisten den Service für die Mitglieder, Mieter und Wohnungseigentümer. Die Mieterzufriedenheit liege laut einer Mitgliederbefragung der WGS bei 98 Prozent. Internet wgs-dresden.de

Die Dachfläche des Zwischenbaus wird begrünt, auf den Dächern der beiden sechsgeschossigen Bauten will die Genossenschaft Photovoltaikmodule installieren. Noch offen ist, wie der so gewonnene Strom genutzt werde. Entschieden werde das erst in einer der nächsten Projektphasen. Für warme Heizungen und warmes Wasser sorgt der Anschluss ans Fernwärmenetz.

Etliche Herausforderungen bei der Planung

Tatsächlich stand das Vorhaben bei der Wohnungsgenossenschaft schon länger auf der Agenda, erste Planungen liefen bereits 2009. Doch das lange und schmale Grundstück brachte einige Herausforderungen mit sich – wie etwa die Gestaltung der Zufahrt oder die dort im Erdreich liegende Trinkwasserleitung, die große Teile der Stadt versorgt. Die darf beim Bau nicht beschädigt werden und muss später zugänglich bleiben. Zudem ist das Abwassernetz in dem eng bebauten Wohngebiet ohnehin schon arg ausgelastet, weshalb das Regenwasser auf dem Grundstück entsorgt werden muss. Alles Gründe, warum der Neubau vorerst in der Schublade blieb und indes andere Projekte vorangetrieben wurden (siehe Infokasten).

Bereits seit April liegt für das Vorhaben die Baugenehmigung vor, noch im Herbst will die Genossenschaft die Bauleistungen ausschreiben und Angebote einholen. Im besten Fall könnten dann bereits Anfang des kommenden Jahres die Arbeiten beginnen, die voraussichtlich zwei Jahre dauern werden.

Hier hat die WGS bereits investiert Kohlenstraße 20 (Kleinpestitz), Errichtung 2012 bis Frühjahr 2013, seniorengerechter Neubau mit 47 Wohnungen, Kosten: 4,5 Millionen Euro Liebigstraße 10 (Südvorstadt), März 2014 bis Frühjahr 2015, Stadtvilla mit neun Familienwohnungen, Kosten: 2,2 Millionen Euro Heinrich-Greif-Straße 20–20b (Zschertnitz), Februar 2016 bis Sommer 2017, drei Häuser mit 39 Wohnungen (Mehrgenerationenhäuser), Kosten: 6 Millionen Euro Hübnerstraße 7 (Südvorstadt), Juni 2018 bis Sommer 2019, Haus mit 15 Wohnungen für Familien, Singles, Paare, Senioren sowie Liebigstraße 14 (Südvorstadt), April 2018 bis Sommer 2019, Haus mit 16 Wohnungen für Familien, Singles, Paare, Senioren, Kosten für beide Häuser insgesamt: 7 Millionen Euro Leubnitzer Straße 28a (Südvorstadt), März 2019 bis Februar 2020, Stadtvilla mit neun Wohnungen für Familien und Senioren, Paare, Kosten: 2,6 Millionen Euro

Finanzieren will die WGS das Projekt aus eigenen Mitteln und über geförderte Darlehen. Angaben zu den Baukosten seien mit Blick auf die aktuelle Marktsituation noch nicht möglich: „Die engen Kapazitäten der Baubranche und die damit verbundenen höheren Baukosten wirken sich auf die künftigen Mieten aus. Denn auch als Genossenschaft müssen wir kostendeckend kalkulieren und arbeiten“, sagt Olaf Brandenburg. Auch zur Höhe der Mieten könne daher noch keine klare Aussage getroffen werden.

Mit den neuen Wohnungen will die WGS in erster Linie die große Nachfrage unter ihren Mitgliedern bedienen. Für die Vergabe werden laut Genossenschaft im Vorfeld Kriterien festgelegt. Erst wenn die internen Interessenten zum Zug gekommen seien, könnten darüber hinaus auch künftige Mitglieder berücksichtig werden, heißt es dazu von der Wohnungsgenossenschaft.