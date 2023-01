﻿Max Aschenbach, Künstler und Stadtrat in Dresden, nutzt jeden Millimeter

In einer kleinen Wohnung in einem Hinterhaus in der Neustadt lebt und arbeitet der Kommunalpolitiker und Künstler Max Aschenbach. Gekaufte Möbel hat er nur von seinen Vormietern, der 34-Jährige arbeitet viel mit Fundsachen und gebrauchten Dingen.

Optimale Raumausnutzung: Max Aschenbach in seiner Wohnung in der Neustadt. Auf dem Bücherregal eine fast komplette DDR-Ausgabe von Emile Zola. „Habe ich gefunden, aber noch nicht gelesen“, sagt der Stadtrat.

Dresden. Wer bei Max Aschenbach die Toilette benutzen muss, begibt sich auf Augenhöhe mit Robert Malorny. Direkt gegenüber vom Klo klebt ein Wahlkampfplakat des FDP-Stadtrats mit persönlicher Widmung für Aschenbach: „Für meinen größten Fan-Boy“, hat Malorny auf das Plakat gekritzelt, das nun den kleinsten Raum im Hause Aschenbach ziert und den speziellen Humor des „Partei“-Stadtrats belegt. Ein Humor, den nicht jeder teilen mag.

Auf dem Vorsprung über der Toilette liegen Dutzende leere Klopapierrollen. „Das ist zu einem Teil Faulheit und zum anderen Teil Bastelmaterial“, sagt Aschenbach. Er bastele Autos aus den Rollen. Manchmal. Aschenbach bastelt viel, seine ganze Wohnung steckt voller Bastelmaterial. Er bastelt Fahrräder zusammen und Fahrradanhänger. „Das Fahrrad ist mein Fortbewegungsmittel und den Anhänger brauche ich zum Transport.“ Lastenräder hält der Kommunalpolitiker für untauglich. „Da passt doch nichts rein“, meint er und zeigt seinen Hänger auf dem Balkon, mit dem er selbst Möbel transportieren könne.

Einraum-Wohnung mit Fußbodenheizung

Wobei: Der Begriff Möbel ist genauso relativ wie der Begriff kleinster Raum für Bad. Aschenbach wohnt in einer Einraum-Wohnung in einem Hinterhaus in der Neustadt. Ein Neubau mit vier Etagen, Aschenbach wohnt im zweiten Stock. „Ich habe mich immer mehr an die Neustadt herangearbeitet“, sagt Aschenbach. Letzte Station sei Pieschen gewesen, dann musste es die Neustadt sein. „Man muss nicht weit raus“, beschreibt Aschenbach den Vorzug einer Wohnung im Szeneviertel.

Er habe Inserate im Internet gelesen und Glück gehabt. Die Vormieterin wollte ihre Wohnung schnell an Frau oder Mann bringen, eine Interessentin sei abgesprungen, die Tür stand für ihn offen. Ein Glücksfall für einen freischaffenden Künstler ohne riesiges Einkommen, Einraum-Wohnung mit Fußbodenheizung und großem Balkon – wichtig für den starken Raucher, in dessen vier Wänden es nicht verqualmt riecht, obwohl sich Aschenbach gefühlt ständig eine Kippe dreht und anzündet. „Lüften und der Aschenbecher auf dem Balkon, vielleicht liegt es daran“, meint der Stadtrat.

Markenzeichen: Roter Schlips

Die politische Arbeit verrichtet er am Computer, der Bildschirm steht auf einem kleinen Tisch, das Stadtrats-Tablet liegt links daneben. Einen Fernseher braucht Aschenbach nicht, das analoge Fernsehen hat sich für den modernen Menschen überlebt, Endgeräte über Endgeräte machen Fernsehen ohne Fernseher möglich. Direkt über dem Bildschirm hängt an einem Haken das Markenzeichen von Aschenbach: der rote Schlips, ohne den er nicht zu politischen Veranstaltungen geht.

Max Aschenbachs Arbeitsplatz. Mittig der obligatorische Stadtrats-Schlips. © Quelle: Anja Schneider

Das blaue Hemd hängt rechts neben dem Monitor, in unmittelbarer Nähe zu einem Rahmen, der eines Tages zu einem Fahrrad gehören wird. Wenn Aschenbach die passenden Ersatzteile findet. Räder hat er schon, sie hängen im kleinen Korridor über der Garderobe.

Das Mobiliar stammt wie das Doppelbett von der Vormieterin oder aus der Auflösung von Einrichtungen wie dem Kulturpalast oder direkt von der Straße. Nur die unbearbeiteten Holzplatten für den Wohntisch im Zentrum des Wohnraums, die kommen aus dem Baumarkt, bedauert Bildhauer Aschenbach.

Der Wohntisch mit den unbehandelten Holzplatten aus dem Baumarkt ist das Zentrum der Wohnung. © Quelle: Anja Schneider

Der Mann ist Künstler und hat über seinem Tisch fünf klassische Bilder in kitschigen Rahmen aufgehängt. Die Idylle trügt, natürlich: Wer näher herantritt, erkennt Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) in verschiedenen klassischen Gewändern.

Hilbert in Gips gegossen und vergoldet

Er beschäftigt ihn, der Oberbürgermeister, den er „Dick“ nennt, gesteht Aschenbach. „Er ist ja der Mensch, der am meisten in Dresden zu sagen hat“, sagt der Künstler und Stadtrat. Links neben dem Wohntisch, auf einer Art Werkbank, steht eine Skulptur aus Modellierwachs. „Das wird der goldene Dick“, erklärt der Bildhauer den Bearbeitungsstand. Die Figur soll in Gips gegossen und vergoldet werden. Da taucht er wieder auf, der spezielle Humor des Kommunalpolitikers.

Oberbürgermeister Dirk Hilbert in fünf verschiedenen Ausprägungen, bearbeitet von Max Aschenbach. © Quelle: Anja Schneider

Einen Keller hat Aschenbach nicht, deshalb steht seine Werkbank mit einer riesigen Bohrmaschine in der Wohnung. Einen Raum in Radebeul hat der Künstler auch, aber seit seinem Ausflug in die Politik nur noch wenig Zeit, dort an seinen Kunstwerken zu arbeiten, vor allem Maschinen mit funktionsfähiger Mechanik.

Socken über der Werkbank mit Bohrmaschine. Der rote Stromkasten ist der Wäscheschrank. © Quelle: Anja Schneider

Ein ferngesteuertes Boot hängt über dem Wohntisch, hergestellt aus Aluminium und einem Hefter der KID. Aschenbach ist Aufsichtsrat der städtischen Gesellschaft Kommunale Immobilien Dresden, die Kulturpalast saniert und Kraftwerk Mitte zum Theater umgebaut hat. Die passende Fernsteuerung hängt in der Nähe des Computers.

Mit Pfeilen auf Kuscheltiere schießen

Wer wenig Raum hat, der wird erfinderisch. Ein Paddel und ein Beutel mit Pfeilen hängen an der Wand und verweisen auf Freizeitaktivitäten des Kommunalpolitikers. Ein Faltboot liege auf dem Dachboden, erklärt er das Paddel, mit seinem Sohn sei er diesen Sommer in fünf Tagen nach Torgau gepaddelt, Zelten am Elbufer inklusive. Und zur Entspannung ziehe er mit dem Bogen auf den Heller und visiere Ziele wie Flaschen an oder auch mal ein Kuscheltier.

Die Leine zwischen Bett und Werkbank ist nicht dem Platzmangel geschuldet, sondern den Lichtverhältnissen auf dem Dachboden. „Dort oben ist es dunkel, wenn ich Wäsche aufhänge, verliere ich die Socken und finde sie nicht wieder“, erklärt Aschenbach, warum die frischen Socken in der Wohnung trocknen.

Eine Munitionskiste als Werkzeugkasten

Wenn diese getrocknet sind, landen sie in einem Stromschrank der Bahn, den Aschenbach als Wäscheschrank nutzt. Eine ausrangierte Munitionskiste dient als Werkzeugkasten und Sitzgelegenheit, „Staatskapelle Staatsschauspiel Dresden, 1. Geigen“ steht auf einem Kistendeckel, den der Künstler aus dem Projekttheater mitnehmen durfte. Den Drehstuhl mit dem verschlissenen Bezug am Wohntisch hat er gefunden, gekaufte Möbel gibt es in der Wohnung nicht. Mit Ausnahme der Hinterlassenschaften von Vormietern.

Ein weißes Schränkchen über dem Wohntisch dient als Ablage für die Schnapsflaschen, Nordhäuser Doppelkorn, natürlich. „Der beste Schnaps, den es gibt“, meint Aschenbach und blickt verächtlich auf eine halbleere Flasche „Erichs Rache“. Den Kräuterlikör aus dem Fachhandel für Ostprodukte hat jemand eingeschleppt. „Trinke ich nicht!“

Backofen ist eher Dekoration

Die Küche war schon eingebaut, eine noble Kaffeemaschine findet sich nicht, Aschenbach brüht sich seinen Kaffee mit kochendem Wasser auf. „Ich koche gerne“, bekennt der Stadtrat, der Backofen dagegen sei eher Dekoration. Nein, er backe keine Kuchen und auch keine Plätzchen.

Max Aschenbach geboren 1985 in Erfurt 2004 Fachabitur, danach zehn Monate Zivildienst 2005 – Ein Jahr Studium der Umwelttechnik in Jena 2006 – Kunststudium in Dresden 2012 Diplom für Bildende Kunst, danach Meisterstudium bei Wilhelm Mundt seit 2014 freischaffender Künstler seit 2019 Stadtrat für „Die Partei“ ledig, Vater von zwei Kindern

Das Thema Weihnachten ist etwas unterrepräsentiert in der Wohnung. „Ich habe doch eine Lichterkette“, verweist Aschenbach auf die Balkontür, an der tatsächlich einige Leuchtdioden baumeln, gemeinsam mit kleinen Kakteentöpfen. Der Weihnachtsbaum aber, der ist Pflicht, bekennt der Künstler, auf dem Wohntisch wird er einen aufstellen, einen kleinen natürlich. Pyramiden, Nussknacker oder Pflaumentoffel seien dagegen nicht so sein Ding, bekennt er.

„Küssen ist auch nur eine andere Form des Kauens“

Viel Platz zum Aufstellen würde sich nicht finden lassen, Aschenbach hat jeden Quadratzentimeter ausgenutzt und bedauert die viele verschenkte Fläche des breiten Betts, das er von der Vormieterin übernommen hat. Im Korridor hängt auf einem Bügel auch die gelbe Warnjacke mit dem Aufdruck „Pegizei“ auf dem Rücken, die Aschenbach als Wetterjacke trägt. Im Hausflur eine Etage tiefer steht mit lila Schrift an der weißen Wand: „Küssen ist auch nur eine andere Form des Kauens“. Der Spruch könnte von Aschenbach sein.