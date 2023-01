﻿Kann Dresden jetzt wieder Sozialwohnungen bauen?

Neue Hoffnung für den sozialen Wohnungsbau in Dresden? Der Freistaat Sachsen will den Fördersatz deutlich erhöhen und damit Impulse setzen. Doch die städtische Wohnungsbaugesellschaft dämpft die Euphorie.

Dresden. Extrem gestiegene Baukosten, Materialmangel und steigende Zinsen – der soziale Wohnungsbau in Dresden ist nahezu zum Erliegen gekommen. Die kommunale Wohnungsbaugesellschaft Wohnen in Dresden (WiD) hat seit dem vergangenen Jahr keine neuen Projekte begonnen und konzentriert sich auf die Fertigstellung ihrer bis dahin in Angriff genommenen Baustellen. Der Freistaat Sachsen will nun umsteuern und den sozialen Wohnungsbau besser fördern.