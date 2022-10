Mit einem neuen Ansatz will die Stadt das Bauen preiswerter machen. Das Vorhaben genießt höchste Priorität. Doch im Haushaltsentwurf ist nicht genug Geld eingeplant.

Dresden. Vergleichsweise günstig in Dresden in die eigenen vier Wände – das will die Stadt mit einem Modellprojekt in Strehlen möglich machen. Dort plant die Verwaltung ein neues Wohngebiet für Eigenheime, möchte die Parzellen an künftige Häuslebauer verpachten, die so wiederum nicht erst für einen großen Batzen Geld ein Grundstück kaufen müssen (DNN berichteten). Doch das Pilotvorhaben droht stecken zu bleiben, weil im Haushalt bisher nicht genügend Geld eingeplant ist.

Vor fünf Jahren hatte der Stadtrat einen Bebauungsplan für das Areal am oberen Ende der Geystraße auf den Weg gebracht. Einst stand dort das Feierabendheim Olga Körner. Schon vor Jahren wurde der wuchtige Plattenbau abgerissen, stattdessen entstand ein kleinerer Neubau. Auf dem freigewordenen Gelände, wo heute Schafe weiden, sollen den Plänen nach 18 Eigenheime und 13 Reihenhäuser errichtet werden.