Nicht nur im Innenhof des Zwingers, auch im rückwärtigen Zwingerwall laufen die Arbeiten auf Hochtouren. Dort hat der Freistaat Sachsen Geld in die Hand genommen, damit Sammlungsbesucher die Kunstschätze mit kühlem Kopf bewundern können.

Dresden. . Die Sempergalerie und der Zwinger sind nicht die schlechtesten Adressen, wenn man in Dresden mal wieder vor immenser Hitze flüchten will. Ähnlich wie der Dresdner Energieanbieter Drewag, der über einen Brunnen am Neumarkt mit kühlem Grundwasser umliegende Hotels, Läden und auch Wohnungen angenehm temperiert, betreibt auch der Freistaat eine Kälteanlage. Nach Auskunft von Alwin-Rainer Zipfl, Sprecher des Staatsbetriebs Sächsisches Immobilien- und Baumanagement (SIB), kann die Anlage im Bedarfs- oder Störfall auch die Semperoper und das Schloss kühlen.

Anlage mit Leistungsreserve