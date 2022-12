﻿Ein Quartier im Wandel: Bauboom in der Dresdner Südvorstadt

Rund um den Fritz-Foerster-, Fritz-Löffler- und Nürnberger Platz reiht sich eine Großbaustelle an die andere. Was sich derzeit dort tut, was noch geplant ist – und welches millionenschweres Projekt sich wieder zerschlagen hat.

Der Siebengeschosser am Fritz-Löffler-Platz ist einer von mehreren Neubauten in dem Quartier südlich des Hauptbahnhofs.

Dresden. Lange Zeit prägten Wiesen und Gestrüpp das Herz der Dresdner Südvorstadt, lagen weite Teile rings um den Fritz-Foerster-, Fritz-Löffler- und den Nürnberger Platz brach. Doch das ändert sich seit einigen Jahren – und zwar rasant. Neue Gebäude sind bereits entstanden oder kurz vor der Vollendung, bestehende Bauten auf dem angrenzenden Unicampus werden mit viel Aufwand saniert. Ein Überblick.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Nummer 1: Einkaufen und studieren am Fritz-Löffler-Platz

Vor zwei Jahren hatten die Arbeiten für den siebengeschossigen Neubau am Fritz-Löffler-Platz begonnen, soeben wurde der Supermarkt im Erdgeschoss eröffnet. Dort, wo zu DDR-Zeiten eine Tankstelle stand und nach dem Mauerfall Unkraut blühte, haben der Handelsriese Re­we und der Freistaat Sachsen in ei­nem so bisher einmaligen Joint Venture in den vergangenen Monaten einen Neubau hochgezogen. Während im Untergeschoss nun eingekauft werden kann, lässt der Freistaat die Etagen darüber für die Fakultät Erziehungswissenschaften der Technischen Universität herrichten. Bis Ende 2024 soll der Umzug der Fakultät vom Weberplatz an den Fritz-Löffler-Platz erledigt sein.

Der neue Supermarkt im Erdgeschoss des Neubaus am Fritz-Löffler-Platz hat bereits geöffnet, die Etagen darüber werden in den kommenden Monaten hergerichtet und bezogen. © Quelle: Anja Schneider

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Nummer 2: Die Sanierung des Beyer-Baus

Vor vier Jahren hatte der Freistaat mit der aufwendigen Sanierung des Beyer-Baus am Fritz-Foerster-Platz begonnen – die voraussichtlich noch bis 2024 andauern wird. Das Gebäude war von 1908 bis 1913 nach Plänen von Martin Dülfer errichtet worden, die markante Kuppel des Observatoriums ist das Wahrzeichen der Technischen Universität. Aktuell befindet sich die Kuppel aber am Boden, wo sie rekonstruiert wird. Im Zuge der Arbeiten wird der Haupteingang des Forschungs- und Lehrgebäudes auf die Seite hin zum Fritz-Foerster-Platz verlegt. Die Sanierung des Beyer-Baus kostet voraussichtlich fast 63 Millionen Euro.

Die Sanierung des Beyer-Baus hatte 2018 begonnen und dauert voraussichtlich noch bis 2024. © Quelle: Anja Schneider

Nummer 3: Neue Mensa mit viel altem Charme

Ein ebenso sehr aufwendiges Sanierungsvorhaben ist die Neue Mensa auf der Südostseite des Fritz-Foerster-Platzes. Nach langem Hickhack begannen 2020 die Arbeiten an der nach Plänen des Dresdner Architekten Ulf Zimmermann erbauten und 1981 eröffneten Mensa, die nach strengen Vorgaben des Denkmalschutzes hergerichtet wird. Die Fassade ist weitgehend fertig, ebenso der Anbau mit Terrasse. Derzeit erfolgt der Innenausbau. Die Wiedereröffnung ist im Herbst 2024 geplant – inklusive Bierstube. Die Sanierung der Mensa kostet 33 Millionen Euro.

Nummer 4: Ein experimenteller Bau aus Carbonbeton

Dort, wo zu DDR-Zeiten eine Holzbaracke stand, steht nun die mögliche Zukunft des Bauens: Ende September war am Fritz-Foerster-Platz das weltweit erste aus Carbonbeton errichtete Haus eingeweiht worden. Der an der TU Dresden entwickelte kohlefaserverstärkte Beton – federführend war das Institut für Massivbau – verursacht bei seiner Herstellung rund 70 Prozent weniger CO2 als herkömmlicher Beton. Zudem braucht es beim Bauen mit dem Material insgesamt weniger Beton. Der Cube, so heißt das Haus, soll als De­monstrationsobjekt dienen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das Carbonhaus ist vor wenigen Wochen eröffnet worden. © Quelle: Anja Schneider

Nummer 5: Rund 45 Millionen Euro für den Willers-Bau

Direkt an der Neuen Mensa schließt der Willers-Bau an – der mit Trefftz-und Recknagel-Bau ein Ensemble bildet. Die beiden letztgenannten sind bereits saniert worden, seit Anfang 2021 packen die Bauleute am Willers-Bau an. Das Gebäude wird samt seiner Außenanlagen denkmalgerecht erneuert – wobei die Seminarräume, Büros und Hörsäle im Gebäude nicht verändert werden, wie es von dem zuständigen Sächsischen Immobilien- und Baumanagement (SIB) heißt. Die Sanierung kostet 45 Millionen Euro und erfolgt in drei Bauabschnitten, der erste soll bis Ende 2023 beziehungsweise Anfang 2024 fertig sein.

Der Willers-Bau ist das letzte noch nicht sanierte Gebäude des Ensembles, das dieses mit Trefftz- und Recknagel-Bau bildet. © Quelle: Anja Schneider

Nummer 6: Carl-Zeiss will Standort erweitern

Gleich zwei weitere Baulücken am Fritz-Foerster-Platz will Carl Zeiss schließen. Der Konzern hatte das frühere Unternehmen Saxonia Systems mit seinem Sitz im alten Stadtbezirksamt übernommen und als Zeiss Digital Innovation eingegliedert. Nun soll der Standort in zwei Schritten erweitert werden: An der Nürnberger Straße will Carl Zeiss direkt neben dem bestehenden Gebäude in einem ersten Schritt einen sechsgeschossigen Anbau hochziehen – die Baugrube dafür ist bereits ausgehoben. Ein weiteres Gebäude ist auf dem an der Bergstraße angrenzenden Areal geplant. Die Baugenehmigungen liegen bereits vor, investiert werden soll ein zweistelliger Millionenbetrag. Laut Carl Zeiss entstehen so über 200 neue Jobs.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Im früheren Stadtbezirksamt wird der Platz knapp. Deshalb will Carl Zeiss an der Nürnberger Straße (links, verdeckt vom Gebäude) und an der Bergstraße (freies Grundstück rechts) anbauen. © Quelle: Anja Schneider

Nummer 7: Was wird aus der Zeltschlösschen-Fläche?

Wenn die Neue Mensa wie geplant im Herbst 2024 öffnet, sind die Tage des "Zeltschlösschens" wohl endgültig gezählt. Das an der Nürnberger Straße nach der Schließung der Mensa aufgestellte Zelt diente als Interim, das Grundstück ist ein Filetstück am Nürnberger Platz. Die Fläche gehört dem Freistaat. Wie das Gelände künftig genutzt wird, steht noch nicht fest, heißt es von der Landesbehörde SIB. Die Stadt hat einen Vorentwurf für ei­nen Bebauungsplan vorgelegt, der auch die laufenden Planungen für die neue Straßenbahnstrecke von Strehlen zum Nürnberger Platz berücksichtigt. Zum B-Plan-Entwurf laufen derzeit noch Abstimmungen zwischen SIB und Stadtplanungsamt.

Die Zeltmensa am Nürnberger Platz hat nach der geplanten Wiedereröffnung der Neuen Mensa © Quelle: Anja Schneider

Nummer 8: IFW baut doch nicht am Nürnberger Platz

Platz zum Bauen am Nürnberger Platz gibt es derweil auch noch direkt neben dem zu DDR-Zeiten errichteten Hochhaus mit der Apotheke. Eigentlich wollte auf dem Areal das Leibniz-Institut für Festkörper- und Werkstoffforschung (IFW) für mehr als 30 Millionen Euro einen Neubau mit Laboren, Büros und weiteren Räumen für Forscher errichten. Doch die Pläne haben sich zerschlagen. Der Standort sei wegen der Wohnbebauung und Straßenbahn nicht recht geeignet für Labore der Materialwissenschaft, etwa mit Blick auf mechanische und elektromagnetische Geräte, heißt es vom IFW Dresden. Der Neubau sei nun anderswo geplant, Absprachen dazu seien weit fortgeschritten – aber noch nicht abgeschlossen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Auf dem Gelände vor dem Hochhaus am Nürnberger Platz wollte IFW mehr als 30 Millionen Euro investieren. Doch das Grundstück hatte sich für die Zwecke der Forscher als ungeeignet erwiesen. © Quelle: Anja Schneider

Nummer 9: Wie weiter mit der früheren TU-Buchhandlung?

Anfang des Jahres hatte die TU-Buchhandlung am Nürnberger Platz dichtgemacht – eine echte Institution, in der sich ganze Generationen von Studenten mit Fachlektüre eingedeckt hatten. Seither steht das Geschäft am Nürnberger Platz leer. Der Eigentümer des Gebäudes, die Wohngenossenschaft Glückauf Süd Dresden, plant eine Sanierung. Die besondere Lage sei eine Herausforderung, derzeit werden verschiedene Varianten mit Fachleuten eines Planungsbüros diskutiert, informiert die Wohnungsgenossenschaft auf Anfrage, im Erdgeschoss soll es wieder einen oder zwei Läden geben. Die konkreten Planungen könnten nächstes Jahr starten, mit dem Beginn der Sanierungsarbeiten sei frühestens ab 2024 zu rechnen.

Die TU-Buchhandlung am Nürnberger Platz in Dresden war Anfang des Jahres ausgezogen. Für die Sanierung des Gebäudes werden aktuell noch verschiedene Varianten diskutiert. © Quelle: Sebastian Kositz

Nummer 10: Die Bebauung an der Münchner Straße

Im Krieg waren die prächtigen Gebäude auf der westlichen Seite der Münchner Straße zwischen Nürnberger und Münchner Platz zerstört worden – nur ein Gebäude blieb stehen. In dem Bereich waren zu DDR-Zeiten Baracken errichtet worden, die bis in die frühen 2000er Jahre hinein allen voran durch die Hochschule genutzt worden. Inzwischen ist praktisch die gesamte Flanke wieder bebaut. Direkt am Nürnberger Platz waren bereits vor einigen Jahren Wohn- und Geschäftshäuser entstanden. An der Kreuzung mit der Bayreuther Straße hatte die Fraunhofer-Gesellschaft 25 Millionen Euro in einen Neubau investiert. Aktuell wird nun noch die letzte verbliebene Lücke geschlossen, neben dem verblieben Altbau entsteht ein Haus mit 15 Wohnungen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige