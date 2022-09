﻿Das sind die Pläne für den Bahnhof Dresden Mitte

Dresden. Mit reichlich Tamtam hatte die Bahn im April ein millionenschweres Programm für die Sanierung von Bahnhöfen in Sachsen verkündet, dabei auch den Ausbau der Bögen am Bahnhof Dresden Mitte für Läden und Gastronomie in Aussicht gestellt. Die Stadt begrüßt die Pläne und stellt sogar eine finanzielle Beteiligung in Aussicht. Auch, um ein im Wortsinn dringliches Problem zu lösen. Doch wie und wann das Vorhaben umgesetzt werden kann, ist offen – weil eine entscheidende Frage noch immer nicht beantwortet ist.

Schon vor 20 Jahren ließ die Bahn mit viel Aufwand Gleise und Bahnsteige in Dresden-Mitte modernisieren, investierte mehr als vier Millionen Euro. Im Stockwerk darunter sieht es jedoch mau aus, wirkt es fast so, als hätten die Bauleute seinerzeit Hals über Kopf die Flucht ergriffen und alles stehen und liegen gelassen. Dabei hat der Bahnhof für den Nahverkehr eine große Bedeutung, halten hier doch zehn Eisenbahn- und vier Straßenbahnlinien sowie die Busse der eng getakteten Linie 68.

Millionenpaket für Bahnhöfe in Sachsen

Anders als am Bahnhof selbst hat sich in den vergangenen zwei Jahrzehnten zudem im Umfeld einiges verändert. Zahlreiche Baulücken in Wilsdruffer Vorstadt und Friedrichstadt verschwanden, fast 500 weitere Wohnungen entstehen gerade an der Könneritzstraße. Und: Mit dem Kraftwerk Mitte hat sich ein Ort für Kultur und Unterhaltung etabliert. Eine rasante Entwicklung, die auch der Bahn nicht verborgen blieb und die ne­ben Lage und Funktion „weitere Argumente für eine Modernisierung des historischen Bahnhofsgebäudes“, liefere, wie eine Sprecherin des Unternehmens erklärt.

Als im April dann eigens der Chef der auch für die Bahnhöfe zuständigen DB-Konzernsparte Station und Service nach Dresden reiste, um gemeinsam mit Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) ein 82 Millionen Euro schweres Paket für die Modernisierung von Bahnhöfen in Sachsen zu präsentieren – 44 Millionen Euro davon sind allein für die Sanierung des preisgekrönten, aber leider nicht ganz dichten Dachs des Hauptbahnhofs vorgesehen –, kündigte er dort auch den Ausbau der Gewölbebögen des Bahnhofs Mitte an. Auf eine aktuelle Nachfrage zu dem Vorhaben und zur zeitlichen Umsetzung reagiert die Bahn allerdings zurückhaltend. Denn: Trotz der im Deal mit dem Freistaat bereits vereinbarten Zuschüsse vom Land steht hinter der Finanzierung noch ein großes Fragezeichen.

Laufende Verhandlungen mit dem Bund

Denn bei dem Vorhaben setzt die Bahn auch auf Geld vom Bund – wobei beide Seiten offenbar noch nicht ganz zueinander gefunden haben. Gegenwärtig, so bestätigt es eine Sprecherin der Deuschen Bahn, befinde sich das Unternehmen „in intensiven Verhandlungen mit dem Bund, um die finanziellen Voraussetzungen für den Umbau des Bahnhofes Mitte zu schaffen“. Erst danach könne das Unternehmen Details zum Ausbau des Bahnhofs und zum Ablauf der Arbeiten bekanntgeben.

Etwas informativer liest sich indes eine Vorlage, über die demnächst die Stadträte zu entscheiden haben. Neben Bund und Freistaat könnte sich demnach auch die Stadt Dresden an dem Vorhaben beteiligen – allen voran um mehr Abstellmöglichkeiten für Fahrräder zu schaffen und um öffentlich zugängliche Toiletten zu errichten, wovon es in Dresden viel zu wenige gibt.

Auch die Verwaltung konstatiert, dass der Bahnhof derzeit bei Gestaltung und Nutzung „seiner verkehrlichen und städtebaulichen Bedeutung in keiner Weise gerecht“ werde. Um so mehr begrüßen deshalb die Verantwortlichen im Rathaus die Ausbaupläne. Laut Stadt habe die Bahn sogar schon einen Bauantrag dafür eingereichet, der 2020 genehmigt worden sei. Das dazu vorgelegte Konzept sehe in den Bögen Läden und ein Fastfood-Restaurant sowie die „Sanierung des Zugangsbauwerks vor“. Die Gesamtkosten für das Projekt werden mit fast zehn Millionen Euro beziffert.

Stadt stellt 350 000 Euro in Aussicht

Ungeachtet des noch bestehenden Klärungsbedarfs zwischen Bahn und Bund will die Stadt 350 000 Euro beisteuern, die an die beiden genannten Maßnahmen gekoppelt werden. Auf dem Vorplatz zwischen Bahnhof und Weißeritzstraße sollen demnach 48 zusätzliche Stellplätze für Fahrräder entstehen, weitere 60 Abstellmöglichkeiten in einem der Bögen. Drei öffentlich zugängliche Toiletten sollen außerdem bei dringlichen Problemen Abhilfe bieten.

Für letztgenanntes Anliegen will die Stadt 250 000 Euro beisteuern, wovon wiederum der Stadtbezirksbeirat Altstadt 35 000 Euro aus seinem Budget zuschießt. Für die Radabstellmöglichkeiten sind 100 000 Euro vorgesehen. Die Vorlage wird in den kommenden Monaten in den verschiedenen zuständigen Gremien beraten, voraussichtlich im Dezember werden dann die Dresdner Stadträte darüber entscheiden.