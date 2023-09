Lüften, abdunkeln, Wärmeschutz

Hitze in der Wohnung: Tipps für kühlere Räume an heißen Tagen

Bei Hitze kommen Mieterinnen und Mieter in ihrer Wohnung schnell ins Schwitzen. Was sollten sie tun, damit ihre vier Wände nicht zur Sauna werden? Und dürfen sie die Miete mindern, wenn es in der Wohnung nicht mehr auszuhalten ist?