Die wichtigsten Fragen und Antworten

Buchsbaumzünsler: So stehen Ihre Chancen, den Schädling wieder loszuwerden

Wer in seinem Garten Buchsbäume gepflanzt hat, ist in guter Gesellschaft. Der Buchsbaum ist hierzulande das am häufigsten angepflanzte Zier- und Nutzgehölz. Das Gehölz ist aber seit einigen Jahren einer Bedrohung ausgesetzt – dem Buchbaumzünsler. Wir erklären, was helfen kann.