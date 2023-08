﻿Wiederaufbau in Altfranken: Ein Schloss feiert Auferstehung

Dresden. Das Interesse am Lucknerschloss in Altfranken ist groß, schließlich passiert es nicht alle Tage, dass ein Schloss etwa 85 Jahre nach seinem Abriss wieder aufgebaut wird. Der Bauunternehmer Rudolf Kimmerle lässt das einstige Wohnhaus der Grafen von Luckner als Luxushotel neu entstehen. Das Schloss gehöre wieder in den Park, sagt er.

Wöchentlich reist er meist mit seinem gelben Mercedes die reichlich 430 Kilometer aus dem schwäbischen Dillingen an der Donau nach Dresden, um sich vom Baufortschritt zu überzeugen und mit seinem Bauleiter Frank Strehle die nächsten Arbeiten zu besprechen. Das Lucknerschloss ist für den 79-Jährigen eine Herzensangelegenheit. Rund 15 Millionen Euro wird er für sein Schlosshotel und die Sanierung des ersten Teils des KIM-Hotels im Park aufwenden.

Rudolf Kimmerle und sein Lucknerschloss. © Quelle: Bettina Klemm

Der Bauleiter geht davon aus, die Arbeiten noch in diesem Jahr abzuschließen. Dann können im neuen Jahr die ersten Gäste in den 41 Zimmern und Suiten in den Ecktürmen des Schlosses logieren. 180 Euro soll ein Doppelzimmer die Nacht kosten, die Suiten sind deutlich teurer. Zum Hotel gehören ein kleiner Saunabereich, ein Golfsimulator sowie im Park eine Driving Range, eine Golfabschlaganlage. So hofft der Bauherr auf Stammpublikum. Auch erste Paare haben sich für ihr Hochzeitsfest angemeldet.

Sommerfest am Sonnabend ab 13 Uhr

Kimmerle pflegt enge Kontakte zu den Ortschaften Altfranken, Gompitz und Pesterwitz. So stimmt er auch sofort zu, dass die Altfrankener und Pesterwitzer am Sonnabend ab 13 Uhr im Schlosspark ihr Sommerfest feiern können. Bauleiter Strehle baut selbst ein Festzelt auf – stilecht mit Kronleuchtern und Hussen an den Stühlen – er bietet dort Selbstgebackenes und Wein der Meissener Winzergenossenschaft an. Dazu ließ er auch Weingläser mit dem Schlossmotiv gestalten.

Wenige Meter weiter gibt es Pesterwitzer Weine und natürlich auch Bier. Für die Kinder wird eine Hüpfburg aufgebaut, ein Eis-Mobil verspricht Abkühlung. Die Veranstalter aus beiden Ortschaften haben eine Tombola organisiert und kündigen zudem kleine Überraschungen an. Sicherlich werden sich auch Bauleute unter die Besucher mischen und sich am Baufortschritt erfreuen.

Großer Marmorbrunnen vor dem Eingang

Noch ist der Schlossvorplatz nicht fertig. Dort werden gerade die letzten Wasser- und Stromleitungen verlegt. Vor dem Eingang wird Kimmerle einen großen Marmor-Trinkwasserbrunnen aufbauen. Den hat er in Italien erworben. Im Schloss erfolgt gegenwärtig der Innenausbau. In dem Anbau auf der linken Seite, er beherbergt den Frühstücksraum, liegen die Leitungen für die künftige Fußbodenheizung. Auch der große Kamin ist gut zu sehen.

Investor Rudolf Kimmerle hat eine Vorliebe für die Toskana. Die meisten Baumaterialien bezieht er aus Italien. So sind die Stützen im Saal aus natürlich gewachsenem Holz der Esskastanie. Das Vorbild für die Bar im Schloss steht ebenfalls in der Toskana. Kimmerle zeigt Fotos davon.

Im Untergeschoss wird es neben einer Tiefgarage mit 41 Stellplätzen einen urigen Weinkeller geben. Seine Weine bezieht der Unternehmer ebenfalls aus Italien, auch die Gaststätte Enotria da Miri, die vom Schloss aus über einen mit italienischen Hölzern gebauten Wandelgang erreichbar ist, schenkt diese Weine aus. Auf der rechten Seite am Schloss befindet sich der Fest- und Tagungssaal für etwa 160 Gäste, ausgerüstet mit modernster Technik. Drei Seiten sind mit Glasfronten gestaltet und bieten einen schönen Blick auf den Schlossplatz und den Park.

Vier Hektar großer Schlosspark

Graf Johann Wilhelm Heinrich von Luckner (1805 bis 1865) und dessen Frau gaben einst den Schlossbau in Auftrag und zogen im September 1852 in den neugotischen Bau mit den rechteckigen Wehrtürmen und einem hohen Turm in der Mitte ein. Gleichzeitig ließ Graf Luckner einen mehr als vier Hektar großen Schlosspark mit einer langen Zufahrtsallee anlegen.

Kimmerle blickt mit Hochachtung auf den Grafen. Der hatte offensichtlich Ahnung von der Forstwirtschaft und ein gutes Händchen bei der Auswahl der Bäume im Park. Über 150 Jahre alte Prachtexemplare zieren die Anlage. 20 neue Bäume habe Kimmerle schon gepflanzt – Platanen, Esskastanien, Eiben und Maulbeerbäume. 30 weitere sollen folgen. Die meisten zieht der Bauunternehmer in seiner eigenen Baumschule heran.

Die Glockenschale kommt aus Dresden

Wie zu Luckners Zeiten ist die Uhr an dem Turm schon vom weitem gut sichtbar. In 26 Metern Höhe befindet sich der Turmaufsatz. Eigentlich sollte in den Turm eine Glocke, die sich Kimmerle im Kloster Roggenburg ausgewählt hatte. Doch weil die Glocke für die Turmöffnung zu groß war, hat er gerade umgeplant und lässt nun in Kürze eine Glockenschale vom Dresdner Unternehmen Uhrentechnik Hiemer einbauen. Zur halben und zur vollen Stunde wird die Glocke tagsüber ertönen. Für Feste gibt es zudem im Park eine Hochzeitsglocke.

Die Nazis ließen das Schloss abreißen

Heinrich Wilhelm Graf von Luckner und seine Frau haben eine wechselhafte und tragische Geschichte. Sie heirateten, ließen sich schnell wieder scheiden und gingen später erneut zum Traualtar. Gräfin Amalie von Luckner stirbt schon sechs Jahre nach dem Einzug ins Schloss.

Wieder sechs Jahre später stirbt auch ihr erster Sohn Arthur. Dadurch verliert Graf Heinrich Wilhelm den Lebensmut und erschießt sich im Februar 1865. Sein Enkel Nikolaus Felix verkauft das Schloss schließlich 1938 an die Nazis. Die ließen das heruntergekommene Gebäude abreißen, der Baustil schien ihnen nicht zu passen.

Eine Aschenhalde gekauft

„Ich habe 1991 den einstigen Campingplatz im Park gekauft, Aschenhalde stand damals im Vertrag“, erzählt Kimmerle. Er eröffnete 1994 sein KIM-Hotel im Park, das er nun nach fast 30 Jahren im Zuge des Neubaus renoviert. Später baute der Unternehmer – sein Markenzeichen ist der breitkrempige Hut – das KIM-Hotel in Gompitz. Nun soll das hochherrschaftliche Schlosshotel das Ensemble mit insgesamt 250 Hotelzimmern abrunden.

Mit 79 Jahren kein Gedanke ans Aufhören

Kimmerle, ein Familienvater mit fünf erwachsenen Kindern, hatte 1971 sein Bauunternehmen gegründet. Zunächst errichtete er Einfamilien- und Reihenhäuser, wenig später gesellten sich Einkaufsmärkte hinzu. In Dresden gehört er zu den Investoren der ersten Stunde nach der Wende:

Zu Beginn der 1990er Jahre schuf er in den Stadtteilen Gompitz und Altfranken Wohngebiete, einen Gewerbepark sowie das KIM Hotel Dresden. Auf der Fetscherstraße eröffnete er schon 1992 ein neues Wohn- und Geschäftshaus. Die Familie Kimmerle baute auch den „Jüdenhof“ am Neumarkt. „Wir haben in Dresden etwa tausend Wohnungen neu gebaut oder renoviert“, sagt er. Ans Aufhören scheint er nicht zu denken. Er plant einen Edeka-Markt samt 44 Wohnungen an der Kesselsdorfer Straße unweit vom Gompitzer KIM Hotel.

DNN