﻿Hier entsteht ein neues Wohnquartier in Dresden

Wildrosenterrassen

Es war ein zäher Prozess: 2017 begann die Baywobau Dresden mit den Planungen für ein Wohnquartier in Altnaußlitz. Das Vorhaben stand mehrfach in der Gestaltungskommission in der Kritik. Jetzt wird Richtfest gefeiert.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket