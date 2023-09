﻿Baurecht für großes Wohnquartier in Dresden greifbar nah

Dresden. Es dauerte lange, sehr lange: Die Stadtverwaltung hat jetzt den Bebauungsplan für die Brachfläche an der Nicolaistraße vorgelegt. Wenige Meter vom Fetscherplatz entfernt könnte ein neues Wohnquartier mit bis zu 300 Wohnungen und Gewerbeflächen entstehen. Da es sich um ein großes Baugebiet handelt, ist der Investor verpflichtet, 30 Prozent der Wohnungen als Sozialwohnungen anzubieten.

Wohnzeile bis 2018 abgerissen

Eigentümerin der Flächen ist Dresdens größter Vermieter Vonovia. An der Nicolaistraße stand eine Plattenbauzeile, die weder schön war, noch die städtebaulichen Strukturen des alten Dresdens widerspiegelte. Von 2013 bis 2018 wurden die Wohngebäude abgerissen. Sie hinterließen eine riesige Brachfläche mitten im urbanen Raum. Seit 2016 befasst sich Vonovia gemeinsam mit der Stadt mit der Gestaltung eines neuen Wohngebiets. Studenten der Technischen Universität lieferten bei einem Ideenwettbewerb kreative Beiträge, Planungsbüros befassten sich mit der Aufgabe.

Abkehr von der Zeilenbebauung

Das Ergebnis ist eine Abkehr von einer Zeilenbebauung und die Rückkehr zum Blockrand mit ruhigen, begrünten Innenhöfen. Die beiden Baukörper sollen kleinteilige Fassaden erhalten, die sich an der gründerzeitlichen Struktur rund um den Fetscherplatz orientieren, heißt es im Bebauungsplan. Ein Großteil der Bäume auf dem Grundstück könne erhalten werden, insbesondere die große Platane an der Striesener Straße und die Ahornreihe an der Nicolaistraße.

Begrünte Innenhöfe, Dächer und Fassaden

Anforderungen an eine klimagerechte Stadt wie intensiv begrünte Innenhöfe als Gartenhöfe mit Stauden, Sträuchern, Hecken und Bäumen, begrünte Dachflächen und „eingegrünte“ Fassaden in den Innenhöfen sind Bestandteil des Bebauungsplanes. Die Fahrzeuge der künftigen Mieter sollen in einer Tiefgarage stehen, die der Entwicklung hin zur Elektromobilität Rechnung tragen soll.

Vonovia hat Neubau auf Eis gelegt

Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Bau des Stadtrats soll den Bebauungsplan auf seiner Sitzung am 18. Oktober billigen und das Beteiligungsverfahren in Gang setzen. Das Baurecht ist nah, doch ob Vonovia dieses dann nutzt, ist ungewiss. Der Konzern hat wegen der Krise am Bau, verursacht durch extrem hohe Baukosten, hohe Zinsen und den Wegfall von Förderprogrammen, seine Neubauvorhaben auf Eis gelegt. 2016 hatte Vonovia noch, sehr optimistisch, von einem Baubeginn ab 2018 gesprochen.

