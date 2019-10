Dresden

Der Chef des Ballvereins, Hans-Joachim Frey, spricht von einer idealen Konstellation. „Ich habe schon viel von der Stadt gehört und mich auch bei der ARD-„Tagesschau" mit ihr beschäftigt“, sagte die 43-jährige Judith Rakers bei ihrem ersten Dresden-Besuch. Das Ballmotto „Märchenhaft rauschend – Dresden jubiliert“ passe zu ihrem derzeitigen Leben. „Im Moment ist alles relativ märchenhaft“, so die Journalistin, die gerade einer Weihnachtshexe in einem Kindermärchen ihre Stimme lieh.

Die schönsten Kleider des Balls 2019

Zur Galerie Am Freitagabend war es wieder soweit: Im größten Opernhaus der Stadt stieg der 14. Semperopernball. Für dieses besondere Gala-Event warfen sich die Gäste mit viel Aufwand in Schale. Hier einige Mode-Highlights.

Für Roland Kaiser ist der Semperopernball dagegen kein Neuland, er wird bereits zum fünften Mal mitfeiern. Schon in diesem Jahr 2019 hatte der Schlagersänger den Ball moderiert, damals stand die Moderatorin Sylvie Meis an seiner Seite. 2015 hatte Kaiser die Rolle des Mitternachts-Acts inne, die dieses Mal der Rockmusiker Peter Maffay übernimmt. Und auch aus privaten Gründen lässt sich Kaiser gern in der Semperoper sehen: 2016 debütierte hier seine Tochter.

Die 15. Ausgabe des Opernballs am 7. Februar beginnt um 21 Uhr. Karten kosten ab 327 Euro. Jährlich feiern rund 2500 Gäste im Saal – und zahlreiche Menschen tanzen auf dem Theaterplatz vor dem Opern­haus.

Von RND/Online