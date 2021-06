Zweimaliger Olympiasieger Murray tritt in Tokio an

Tokio

Murray nimmt im Einzelwettbewerb und im Doppel gemeinsam mit Joe Salisbury teil. Der frühere Weltranglistenerste hat seit langem schwerwiegende Verletzungsprobleme und stand bereits kurz vor dem Karriereende.

In der Olympia-Geschichte hat er sich als erster Tennisspieler verewigt, der zweimal im Einzel Gold gewonnen hat. Murray hatte 2012 in London und vier Jahre später in Rio de Janeiro triumphiert. Für Tokio haben bereits einige prominente Tennisprofis abgesagt, darunter der Spanier Rafael Nadal und Dominic Thiem aus Österreich.

