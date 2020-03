Max Hartung hat als Vorsitzender des Vereins Athleten Deutschland eine Professionalisierung des Internationalen Olympischen Komitees gefordert.

"Wenn die Verantwortung für Milliardensummen in den Händen ehrenamtlicher Mitglieder liegt, zeigt dies massiven Veränderungsbedarf in der Struktur des IOC", sagte der deutsche Säbelfechter in einem Interview der "Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung".