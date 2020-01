Lausanne

Wellinger hatte bei den Spielen in Pyeongchang 2018 eine Goldmedaille und zwei Silbermedaillen errungen. Derzeit pausiert er nach einem Kreuzbandriss.

" Olympia ist einer der Wettkämpfe, die den größten Stellenwert haben für uns als Sportler", sagte Wellinger, der sich in den vergangenen Tagen die Olympischen Jugend-Winterspiele in Lausanne vor Ort angeschaut hat. Zu den Olympia-Orten sagte der Skispringer weiter: "Mal schauen, ob ich bis 2026 in Mailand noch aktiv bin. Ich kann die Situation nicht ändern und mich nur auf die Wettkämpfe vorbereiten."

dpa