Trotz Protesten: IOC-Chef Bach besucht Hiroshima

Trotz Protesten wird der Präsident des Internationalen Olympischen Komitees, Thomas Bach, vor den Olympischen Spielen die Stadt Hiroshima besuchen.

Bach werde anlässlich des Olympischen Friedens an diesem Freitag nach Hiroshima fahren und an der Gedenkstätte im Friedenspark einen Kranz niederlegen, teilten die Olympia-Organisatoren am Mittwoch mit.