Tokio

"Ich kann aufrichtig sagen, dass ich noch nie eine Olympia-Stadt gesehen habe, die ein Jahr vor den Olympischen Spielen so vorbereitet ist wie Tokio", sagte Bach bei einer Countdown-Feier in der japanischen Hauptstadt, bei der auch das Design für die Medaillen enthüllt wurde. Die Vorbereitungen verliefen "exzellent" in einem Jahr werde Japan "Geschichte" schreiben, so der IOC-Präsident.

dpa