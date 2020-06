Schwimmer Koch: Olympia-Verschiebung "eigentlich optimal"

Frankfurt/Main

"Andernfalls hätten wir ungefähr acht Monate zusammen gehabt, und da darf natürlich gar nichts schiefgehen. So haben wir noch etwas mehr Zeit miteinander, dass er mich noch etwas mehr kennenlernen kann."

Koch, der 2015 Weltmeister über 200 Meter Brust geworden war und in Frankfurt am Main trainiert, hatte Ende des vergangenen Jahres in die internationale Trainingsgruppe des früheren Bundestrainers Lange gewechselt. Der 30 Jahre alte gebürtige Darmstädter hatte zuvor mit Henning Lambertz zusammengearbeitet. Lambertz war nach Lange ab 2013 und bis zum Dezember 2018 Chefbundestrainer der deutschen Schwimmer gewesen. Koch und Lange arbeiteten in der Zeit davor auch zusammen.

dpa