Die Olympia-Initiative Rhein Ruhr City 2032 verspürt Rückenwind durch das Internationale Olympische Komitee.

"Es ist sehr zu begrüßen, dass sich in Zukunft auch Regionen für Olympische und Paralympische Spiele bewerben können", sagte der Kölner Sportmanager Michael Mronz, der an der Spitze der Initiative in Nordrhein-Westfalen steht.