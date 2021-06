Durham

Krzyzewski hat in seiner Trainerkarriere 1170 Siege am College eingefahren und damit mehr als jeder andere in der Geschichte dieses Sports. Er holte in seiner Amtszeit, die 1980 begann, zudem fünf Mal die US-Meisterschaft, zuletzt 2015. Krzyzewski betreute außerdem die Olympia-Auswahl der USA und holte 2008, 2012 und 2016 Gold.

