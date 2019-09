Thomas Bach sieht das neuerliche Interesse Deutschlands an Olympischen Spielen positiv.

"Wir haben mit unseren Reformen das Angebot gemacht und wir freuen uns, dass das sowohl hier in Berlin wie in Rhein-Ruhr angekommen ist und positiv aufgenommen wird", sagte der Präsident des Internationalen Olympischen Komitees in einem Interview des Deutschlandfunks.