IOC-Präsident Thomas Bach hat sich gut vier Monate vor dem geplanten Olympia-Start in Tokio an die Athleten auf der ganzen Welt gewandt.

Er könne trotz der anhaltenden Krise durch die Verbreitung des Coronavirus "versichern, dass sich das IOC voll und ganz für erfolgreiche Olympische Spiele 2020 in Tokio einsetzt, die ab dem 24. Juli 2020 beginnen", schrieb Bach in einem Brief am vergangenen Donnerstag, der auch online nachzulesen ist. Weiter führte er aus: "Leider sind wir alle wegen des Coronavirus besorgt.