IOC-Chef Bach: "Die Erfahrung von 1980 prägt mich bis heute"

IOC-Präsident Thomas Bach ist der Boykott der Olympischen Spiele 1980 in Moskau noch in lebhafter Erinnerung.

"Die Erfahrung von 1980 prägt mich bis heute", sagte der 66-Jährige, der am 17. Juli verkündet hatte, eine zweite Amtszeit an der Spitze des Internationalen Olympischen Komitees anzustreben, der "Welt am Sonntag".