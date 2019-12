Berlin

Wir planen schon noch mal, vorher zu spielen, und hoffen dann, dass wir dort aktiv dabei sein dürfen", sagte Görges im TV-Sender Sky. Krawietz ergänzte: "Wir haben jetzt erst einmal geplant, dass wir bei den French Open ein Auge drauf werfen auf das Mixed."

Der 27-Jährige aus Coburg hatte in diesem Jahr bei dem Grand-Slam-Turnier in Paris völlig überraschend mit seinem Partner Andreas Mies den Titel im Herren-Doppel gewonnen. Bei den US Open in New York hatte das Duo das Halbfinale erreicht.

Auch die 31-jährige Görges aus Bad Oldesloe hat bereits Erfolge im Doppel gefeiert. Unter anderen erreichte sie 2014 in Paris das Mixed-Finale mit dem Serben Nenad Zimonjić, unterlag aber Anna-Lena Grönefeld aus Nordhorn und dem Niederländer Jean-Julien Rojer. Im Einzel lief es für Görges in diesem Jahr nicht wie gewünscht. Sie fiel in der Weltrangliste auf Platz 28 ab.

dpa