Erneuter Dämpfer für Olympischen Fackellauf in Japan

Der Olympische Fackellauf in Japan muss wegen steigender Corona-Infektionen voraussichtlich erneut von öffentlichen Straßen verbannt werden.

Der Gouverneur der westlichen Präfektur Okayama, Ryuta Ibaragi, wurde mit den Worten zitiert, es sei so gut wie unmöglich, den Fackellauf wie geplant in der kommenden Woche in den beiden größeren Städten Okayama und Kurashiki abzuhalten.