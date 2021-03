EM- und Olympia-Planung: "Man weiß nicht, was noch passiert"

Berlin

"Das ist die größtmögliche Herausforderung, die es so noch nicht gegeben hat", sagte der ARD-EM-Koordinator Steffen Simon der Deutschen Presse-Agentur: "Wir haben mehrere Planungen wieder geändert." Das Hauptproblem für den Fußball-Fachmann des Ersten: "Man weiß nicht genau, was noch passiert, das macht es so kompliziert."

Die Verschiebungen und die Unsicherheiten durch Corona haben bereits zu gravierenden Änderungen geführt, welche vor allem die Orte der Produktion und das Personal betreffen. "Die Mehrkosten der Verschiebung mussten bei der Neuplanung kompensiert werden", hieß es beim ZDF zur erneuten Olympia-Organisation nach der Verschiebung im Vorjahr: "Auf Grund der pandemiebedingten Einschränkungen wurde das Produktionskonzept angepasst, und wir werden in Tokio mit deutlich weniger Personal vor Ort sein." Ähnlich lauten die Aussagen bei der ARD.

Die Olympia-Zentrale beider Sender steht bei den Olympischen Spielen nicht in Japan, sondern auf dem Lerchenberg in Mainz. Die Sicherheit der Mitarbeiter und die Kosten sind die wesentlichen Gründe für die gemeinsame Heimarbeit.

