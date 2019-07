Für die deutschen Nationalteams der Frauen und Männer im 7er-Rugby stehen Qualifikations-Turniere für die Olympischen Spiele 2020 in Tokio auf dem Programm.

Die DRV-Männer treffen in Colomiers/Frankreich in der Gruppenphase am 13. Juli auf Georgien, Litauen und Großbritannien und haben gegen allerdings starke Gegner zumindest Außenseiterchancen.