Frankfurt/Main

Das Internationale Olympische Komitee komme so oder so mit einer entsprechenden Befragung. "Deshalb würde ich jeder Region empfehlen, den offensiven Weg zu gehen und den Bürgern in einem demokratisch legitimierten Verfahren abstimmen zu lassen", sagte Hörmann. "Alles andere birgt die Gefahr, dass man im Prozess voranschreitet und ganz am Ende die Bewerbung nicht erfolgreich ist."

Die Bewerbung von München um die Winterspiele für 2022 war ebenso an einer Bürgerbefragung gescheitert wie die von Hamburg für die Sommerspiele 2024. Für eine erneute Olympia-Kandidatur von Deutschland hat sich zurzeit nur die Initiative Rhein-Ruhr in Position gebracht, die auf die Ausrichtung der Spiele 2032 zielt.

dpa