Box-Duell um Olympia-Chance: Hammer besiegt Scheurich

Schwerin

Für Hammer war es der zweite Sieg im direkten Duell. Zehn Wochen zuvor hatte sie ihre Rivalin ebenfalls einstimmig nach Punkten bezwungen.

Am Dienstag nächster Woche berät die Nominierungskommission des Deutschen Boxsport-Verbandes (DBV) und gibt dem Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) eine Empfehlung. Dieser muss entscheiden, wer im Juni bei der europäischen Olympia-Qualifikation in Paris in der 75-Kilo-Klasse antritt. Nach Hammers Siegen dürfte die Nominierung Formsache sein.

Hammer dominierte den Kampf in Scheurichs Heimatstadt Schwerin. Alle fünf Punktrichter sahen die in Kasachstan geborene Sportlerin vorn. Sie punktete vor allem mit ihrer Führhand und setzte die klareren Treffer. "Es ging um sehr viel. Da waren wir beide angespannt. Ich wurde Runde für Runde besser", sagte Hammer. Um keine Diskussionen aufkommen zu lassen, hatte der DBV die besten Kampfrichter Deutschlands für das Duell zusammengeholt.

dpa