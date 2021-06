Bonga erwartet keine Probleme mit europäischem Basketball

Split

Ich habe viele Videos geschaut, meine Mitspieler helfen mir, das wird kein großes Problem", sagte der Point Guard von den Washington Wizards in Split.

Beim Turnier in Kroatien kämpft die deutsche Mannschaft vom Dienstag an um das Ticket zu den Olympischen Spielen in Tokio. Gegner in der Vorrunde sind Mexiko und Russland. Nur der Sieger des Turniers mit sechs Teams qualifiziert sich für Olympia. Letztmals war Deutschland 2008 in Peking mit Superstar Dirk Nowitzki bei Olympia dabei.

Nach der Absage von NBA-Star Dennis Schröder wird Bonga deutlich mehr Spielzeit bekommen. Unter Druck setzen lassen will sich der 21 Jahre alte Point Guard aber nicht. "Natürlich ist es nicht gut, dass Dennis ausfällt. Er ist unser bester Spieler. Ich werde jetzt mehr am Ball sein, habe ein bisschen mehr Verantwortung. Aber insgesamt müssen wir das als Team lösen", sagte der frühere Frankfurter.

© dpa-infocom, dpa:210627-99-161970/2

dpa