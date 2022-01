Oberbürgermeisterwahl in Dresden: Dirk Hilbert kandidiert erneut

Dresden

Dirk Hilbert tritt am 12. Juni erneut zur Wahl als Oberbürgermeister in Dresden an. Der amtierende Oberbürgermeister der Landeshauptstadt ist seit 2015 im Amt und kandidiert im Sommer wieder als überparteilicher Kandidat für den Verein Unabhängige Bürger für Dresden.

„Wir befinden uns mit Dresden auf dem richtigen Kurs. Aber wir alle haben gesehen, wie schnell wir in unruhiges Fahrwasser geraten können. Um für diese Aufgaben der Zukunft gut gewappnet zu sein, braucht es für unsere Stadt mehr denn je Kompetenz, Engagement, Erfahrung und vorausschauendes Handeln – dafür stehe ich. Packen wir es gemeinsam an“, sagte Hilbert in einer Videobotschaft zu seinem Wahlantritt.

Der gebürtige Dresdner ist Jahrgang 1971, verheiratet und Vater eines elfjährigen Sohnes.

Von DNN