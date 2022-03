OB-Wahl in Dresden: Sechs Kandidaten treten gegen Hilbert an

Dresden

Dresden wählt einen neuen Oberbürgermeister, und die Kandidaten sowie Parteivorstände von Grünen, Linken und SPD haben jetzt eine Vereinbarung getroffen. Im ersten Wahlgang am 12. Juni treten noch Eva Jähnigen (Bündnis 90/Die Grünen), André Schollbach (Die Linke) und Albrecht Pallas (SPD) als Bewerber an. Im zweiten Wahlgang – wenn es denn dazu kommt – am 10. Juli wird es einen gemeinsamen Kandidaten der drei Parteien geben.

Diese Vereinbarung hat den folgenden Inhalt: „Uns eint die Überzeugung, dass Dresden andere Impulse benötigt, besser geführt werden muss und es einen Wechsel an der Rathausspitze braucht. Im Ergebnis haben wir vereinbart, dass jene Persönlichkeit aus unseren Reihen, die im ersten Wahlgang zur Oberbürgermeisterwahl die meisten Stimmen erhält, gemeinsam im zweiten Wahlgang unterstützt wird.“

Der erste Wahlgang werde ein fairer Wettbewerb darüber, welche Persönlichkeit aus dem Mitte-Links-Spektrum am 10. Juli antreten werde, um Amtsinhaber Dirk Hilbert (FDP) abzulösen, erklärten die Linke-Stadtvorsitzenden Jacqueline Muth und Jens Matthis. Linke-Bewerber André Schollbach sagte: „Ich trete an, um zu gewinnen.“

Hilbert: „Ich trete an, um zu gewinnen"

Eva Jähnigen sagte: „Eine lebenswerte Zukunft in Dresden kann es nur geben, wenn wir jetzt gemeinsam Veränderungen angehen. Dafür werde ich als Oberbürgermeisterin stehen.“ „Will Dresden im Wettstreit um die Zukunft mithalten, braucht es jetzt neue Impulse für die Landeshauptstadt“, erklärte die stellvertretende SPD-Vorsitzende Julia Hartl.

Der CDU-Kreisverband Dresden hatte sich in der vergangenen Woche auf eine Unterstützung von Amtsinhaber Hilbert verständigt und auf die Aufstellung eines eigenen Kandidaten verzichtet. Die CDU sieht große inhaltliche Übereinstimmungen mit Hilbert und will eine Zersplitterung des bürgerlichen Lagers vermeiden. Auch Hilbert erklärte: „Ich trete an, um zu gewinnen.“

Hat jetzt das Amt inne und will es behalten: Dresdens Oberbürgermeister Dirk Hilbert.

Der Amtsinhaber tritt als unabhängiger Bewerber an. Der Verein „Unabhängige Bürger für Dresden e.V.“ hat inzwischen Hilbert formell als Kandidaten für die OB-Wahl aufgestellt. „Ich verstehe meine Art der Politik immer auch als aktiver Zuhörer, der den Menschen in der Stadt auf Augenhöhe begegnet“, erklärte Hilbert, der sein Wahlkampfbüro im Ostragehege eröffnet hat.

AfD schickt Krah, Fuchs tritt unabhängig an

Neben Hilbert und den Bewerbern von Rot-Grün-Rot geht Martin Schulte-Wissermann für die Piraten ins Rennen. Die Freien Wähler haben angekündigt, mit allen Bewerbern sprechen zu wollen und danach zu entscheiden, wen sie unterstützen wollen. Wichtig sei insbesondere, wer die Bewerber finanziell unterstütze, so Jens Genschmar, Fraktionsvorsitzender der Freien Wähler.

Die AfD wird den früheren CDU-Politiker Maximilian Krah ins Rennen schicken. „Dresden hat bislang fünf linke OB-Bewerber. Die Stadt ist aber nicht links!“, erklärte Krah. Es brauche einen Kandidaten für die bürgerliche und konservative Mehrheit, so der AfD-Europaabgeordnete. Am Sonnabend soll der Kreisverband Dresden Krah offiziell ins Rennen schicken, die Zustimmung der Basis gilt als sicher.

Als siebenter Kandidat geht der führende Kopf der „Querdenken-Bewegung“ Marcus Fuchs ins Rennen am 12. Juni. „Ich stelle mich bei dieser Wahl als parteiunabhängiger Kandidat“, kündigte Fuchs an. Dresden verdiene direkte Demokratie durch Bürgerentscheide und runde Tische für die Gesellschaft, Wissenschaft und Wirtschaft, so Fuchs.

