OB-Wahl in Dresden: Grüne, Linke und SPD vereint gegen Hilbert

Dresden

Die Parteien Bündnis 90/Die Grünen, Die Linke und SPD werden bei einem möglichen zweiten Wahlgang zur Wahl des Oberbürgermeisters den Kandidaten mit den meisten Stimmen im ersten Wahlgang aus ihren Reihen unterstützen. Das schreiben jetzt die Linke-Stadtvorsitzenden Anne Holowenko und Jens Matthis an die Parteibasis.

„Hinsichtlich der Oberbürgermeisterwahl besteht Übereinstimmung darin, dass wir unseren Parteien empfehlen werden, im zweiten Wahlgang am 10. Juli gemeinsam die im ersten Wahlgang stimmenstärkste Kandidatur aus den Reihen von Linken, SPD und Bündnis 90/Die Grünen zu unterstützen“, heißt es in dem Schreiben wörtlich.

Pallas für die SPD – und wer noch?

Das heißt auch, dass alle drei Parteien zum ersten Wahlgang am 12. Juni mit eigenen Bewerbern antreten. Die Sozialdemokraten haben bereits ihren Stadtvorsitzenden Albrecht Pallas in Stellung gebracht. Der Stadtvorstand der Linken will Anfang des Jahres der Basis einen Vorschlag für die Kandidatur unterbreiten. Als mögliche Bewerber gelten der Fraktionsvorsitzende André Schollbach, aber auch Kulturbürgermeisterin Annekatrin Klepsch.

Die offizielle Nominierung wird auf einem Stadtparteitag erfolgen. Die Einreichungsfrist für Wahlvorschläge läuft am 7. April ab. „Wann dieser unter Corona-Bedingungen möglich sein wird, ist heute noch nicht absehbar“, sagen die Vorsitzenden. Auf dem Stadtparteitag soll auch ein neuer Vorstand für den Stadtverband gewählt werden. Danach werde die Partei alle Kräfte auf den Wahlkampf konzentrieren, auch der 1. Mai werde in dessen Zeichen stehen.

Nach der Oberbürgermeister-Wahl werde ein zweiter Stadtparteitag einberufen. Dann wollen die Linken über ihre Personalvorschläge für die im August neu zu besetzenden Beigeordneten entscheiden. Die Partei stellt mit Klepsch die Bürgermeisterin für Kultur und Tourismus und mit Kris Kaufmann die Bürgermeisterin für Arbeit, Soziales und Gesundheit.

Die Dresdner Linken haben ihre Galionsfigur Katja Kipping eingebüßt. Die langjährige Dresdner Bundestagsabgeordnete und Vorsitzende der Bundespartei ist als Senatorin für Integration, Arbeit und Soziales in den Berliner Senat eingetreten und wird ihr Bundestagsmandat niederlegen. Als Nachrückerin steht Clara-Anne Bünger fest, die im Erzgebirgskreis kandidiert hat und dort ihr Wahlkreisbüro eröffnen wird. In Dresden wird sie nur ein kleines Bürgerbüro aufrechterhalten.

Von Thomas Baumann-Hartwig