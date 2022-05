Dresden

Mitte Juni hat Dresden die Wahl, entscheiden die Menschen, wer künftig als Oberbürgermeister im Rathaus sitzt. Der Wahlkampf läuft auf Hochtouren, seit einigen Tagen darf auch plakatiert werden. Hunderte Plakate haben die Kandidaten und ihre Unterstützer bereits in Stellung gebracht – und schon gibt es den ersten Ärger, in diesem Fall für die AfD und ihren Kandidaten Maximilian Krah.

Wie andere politische Lager auch hat die AfD in den vergangenen Tagen eifrig Plakate in Stellung gebracht und dabei auf eine besondere Variante gesetzt. Aus jeweils vier einzelnen Plakaten, die dann aufeinandergesteckt aufgezogen werden, entsteht ein längliches XXL-Motiv. Mutet clever an, ist aus Sicht der Stadt aber ein Verstoß gegen die Dresdner Wahlwerbungsatzung.

Keine Erlaubnis eingeholt

Laut dieser Satzung dürfen Hängeschilder nicht größer als 85 mal 60 Zentimeter sein. Tatsächlich sind das die vier einzelnen Plakate auch nicht. Doch das XXL-Hängeplakate der AfD „ist als Ganzes zu betrachten und daher nicht zulässig“, heißt es dazu von der Stadtverwaltung.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Nun sind Großflächenplakate, etwa Aufsteller, grundsätzlich möglich. Doch dafür muss beim Straßen- und Tiefbauamt eine schriftliche Erlaubnis eingeholt werden. Das habe die AfD in diesem Fall nicht getan, erklärt die Behörde auf Anfrage der DNN, die XXL-Plakate wurden „also auch nicht genehmigt“.

DNN-Special zur OB-Wahl Am 12. Juni wählt Dresden einen neuen Oberbürgermeister. Alle Infos zum Entscheid finden Sie in unserem Special. OB-Wahl in Dresden: Köpfe, Fakten, Hintergründe

Kosten werden AfD in Rechnung gestellt

Entsprechend will die Stadt nun handeln. Mitarbeiter der Straßeninspektion des Straßen- und Tiefbauamtes oder des Ordnungsamtes werden die Plakate abnehmen – in Form von Ersatzvornahmen, wie es im Verwaltungsdeutsch heißt. Die Kosten dafür reicht die Stadt weiter und wird den nötigen Aufwand der Partei in Rechnung stellen.

Von Sebastian Kositz