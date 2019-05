Dresden

An diesem Sonntag wählen die Dresdner den Stadtrat, die Ortschaftsräte und erstmals auch die Stadtbezirksbeiräte. Am selben Tag wird zudem das Europäische Parlaments gewählt. Die 365 Dresdner Wahllokale sind von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Nach 18 Uhr werden die Stimmen ausgezählt. Die Ergebnisermittlung ist öffentlich, jede interessierte Person kann zuschauen.

Interessierte Bürger können die öffentliche Präsentation der Wahlergebnisse im Rathaus verfolgen. „ Dresden Fernsehen“ ge­staltet den Wahlabend mit ei­ner Live-Sendung aus dem Foyer Goldene Pforte. Einlass ist ab 20 Uhr, die Sendung beginnt um 21 Uhr. Politikwissenschaftler Hans Vorländer von der TU Dresden wird die Wahlergebnisse aus Expertensicht einordnen.

Außerdem ist eine Podiumsdiskussion mit Vertretern der Stadtratsfraktionen geplant: Zu Gast sind Jan Donhauser ( CDU), André Schollbach (Linke), Christine Filius-Jehne oder Thomas Löser (Grüne), Dana Frohwieser ( SPD), Holger Zastrow ( FDP) sowie Harald Gilke ( AfD). Die Diskussion wird live bei Dresden Fernsehen und auf dem Facebook-Kanal der Landeshauptstadt übertragen.

Die Wahlergebnisse werden in der Reihenfolge Europaparlament, Stadtrat, Stadtbezirksbeiräte und Ortschaftsräte ermittelt und während des Wahlabends im Rathaus bekanntgegeben. Online auf dresden.de/wahlen kann man in Echtzeit verfolgen, welche Ergebnisse in den einzelnen Wahlkreisen ermittelt wurden.

Das amtliche Endergebnis der Europawahl stellt der Stadtwahlausschuss am 31. Mai um 10 Uhr im Plenarsaal des Rathauses fest. Das amtliche Endergebnis der Kommunalwahlen stellt der Gemeindewahlausschuss am 11. und 12. Juni, fest. Die öffentlichen Sitzungen des Wahlausschusses starten jeweils 10 Uhr im Festsaal des Rathauses.

